Afrique: L'aide des pays du Nord dans la lutte contre le réchauffement climatique encore insuffisante pour le continent

Une somme de 136, 7 milliards de dollars, c'est le montant débloqué par les pays développés en 2024, pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'OCDE qui est chargée de faire les comptes. Son rapport a été publié jeudi 22 mai. C'est la troisième année consécutive que les pays riches dépassent leur objectif de mobiliser 100 milliards. Malgré une hausse continue de l'aide, ces 136 milliards sont d'ores et déjà jugés insuffisants.

La hausse de l'aide financière pour faire face à la crise climatique est un bon signal, souligne Tosi Mpanu Mpanu, négociateur de la République démocratique du Congo à l'ONU Climat. Mais dans les faits, l'argent va plutôt aux pays aux revenus intermédiaires et moins aux plus pauvres. Et dans la grande majorité des cas, il s'agit de prêts qu'il faudra rembourser. Or, la plupart des pays du continent sont déjà surendettés. Et quand bien même, l'aide reste très insuffisante.

« Il faut voir quels sont les besoins réels des pays africains. On compte parmi les 54 pays africains, beaucoup de pays les moins avancés, fortement exposés aux impacts du changement climatique. Et 100 milliards de dollars, malheureusement, n'arrivent pas à régler notre facture climatique », explique Tosi Mpanu Mpanu.

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« Une dette climatique qu'ils doivent payer »

Car ce sont les pays riches, très émetteurs de gaz à effet de serre, les premiers responsables du dérèglement climatique. Et le manque d'aide financière reste un sujet de tension entre le Nord et le Sud. « Surtout lorsqu'on a l'impression que les pays développés essaient de se dédouaner de leur responsabilité historique. Aujourd'hui, ils ont une dette climatique qu'ils doivent payer. Si nous avions suffisamment de financement climatique, les pays africains, nous ferons montre de plus d'ambition pour lutter contre les changements climatiques », poursuit Tosi Mpanu Mpanu, négociateur de la République démocratique du Congo à l'ONU Climat.

L'Afrique attend donc maintenant de voir se concrétiser le prochain objectif, 300 milliards d'aide de la part des pays riches d'ici 2035, et si possible, l'augmenter encore plus fortement si de nouvelles sources de financement sont trouvées.