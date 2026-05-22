Cote d'Ivoire: Tri des déchets - Ecoti récompense les meilleures écoles

Une initiative pour ancrer la culture environnementale dès le primaire. À l'initiative de la société écologique tuniso-ivoirienne (Ecoti SA), les meilleurs établissements de la phase 1 du concours inter-écoles de tri des déchets ont été récompensés, avant le lancement officiel de la phase 2.

La cérémonie s'est déroulée au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Adjamé, le 19 mai 2026. Laquelle rencontre a été placée sous le signe de l'éducation environnementale et de l'engagement citoyen.

Le 1er prix est revenu au Groupe scolaire Ebimpé 1, 3 et 5 de l'Iepp Anyama 2. Le Groupe scolaire Sicogi de Bingerville a décroché le 2e prix, tandis que l'Epp Commandant Sanon de Cocody-Les Deux-Plateaux s'est classée 3e. Le Groupe scolaire Ran du Plateau et le Groupe scolaire Habitat d'Agbekoi figurent également parmi les établissements distingués.

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Chaque école participante a reçu un kit complet de matériel de salubrité destiné à renforcer les bonnes pratiques environnementales au sein des établissements. Les représentants des Inspections de l'enseignement primaire et public, Naho épouse Yro Mondjou Lydie, des directeurs d'écoles, Yavo Guy Patrice ainsi que les élèves Kouamé Mielliè Nathan ont tour à tour exprimé leur profonde satisfaction et leur engagement à poursuivre cette dynamique vertueuse aux côtés d'Ecoti SA et de l'Anaged.

Placée sous le haut patronage de Sarrahn Teinin Ouattara, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), la cérémonie a mis en lumière la créativité des élèves à travers une exposition d'objets recyclés et d'oeuvres d'art conçus à partir de déchets.

Une démonstration saluée par le public et présentée par Tarek Mrabet, directeur du Développement durable et de la communication d'Ecoti SA.

Dans son intervention, Ather Chaabane, directeur général d'Ecoti SA, a rappelé l'ambition du projet : inculquer aux jeunes générations la culture du tri sélectif, le respect de l'environnement et les principes de l'économie circulaire. Il a également exprimé sa gratitude à l'Anaged pour son accompagnement dans la mise en oeuvre de cette initiative éducative.

Dans la foulée, Ecoti SA a officiellement lancé la phase 2 du concours, qui impliquera de nouveaux établissements issus d'Abobo, Anyama, Bingerville, Cocody et du Plateau, avec l'ambition de faire du tri des déchets un réflexe citoyen chez les plus jeunes.