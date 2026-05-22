Cote d'Ivoire: Transvasement illégal du gaz butane - Près de 1 000 bouteilles saisies à Port-Bouët

Un beau coup de filet réalisé par la Direction générale des hydrocarbures (Dgh) du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Près de 1 000 bouteilles de gaz butane ont été saisies avec l'appui de la gendarmerie nationale. Cette opération, menée dans la nuit du 21 au 22 mai 2026, s'inscrit, selon la Dgh, dans le cadre de la lutte contre les sites clandestins de transvasement de gaz butane.

Notre source précise que plusieurs machines servant au transvasement illégal de gaz butane à Port-Bouët ont également été découvertes et saisies lors de cette intervention. Le démantèlement de ces sites illégaux se poursuivra aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays, dans le cadre d'une stratégie nationale visant à endiguer ce phénomène.

Cette nouvelle saisie intervient après celle réalisée une semaine plus tôt à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Un fait qui illustre que les réseaux de détournement et d'utilisation illégale du gaz butane demeurent actifs dans plusieurs localités.

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Des risques sécuritaires sont liés aux manipulations non réglementées du gaz butane, notamment des explosions et des incendies susceptibles de mettre en péril des vies humaines ainsi que des infrastructures. C'est pourquoi le ministère des Mines, par le truchement de la Direction générale des hydrocarbures, sensibilise régulièrement les populations à la vigilance. Un numéro vert, le « 1699 », a d'ailleurs été mis à disposition pour signaler tout acte suspect.

Les mis en cause dans cette traque contre l'utilisation frauduleuse du gaz butane domestique comme carburant devront répondre de leurs actes devant les juridictions ivoiriennes, cette pratique n'étant pas autorisée par l'État de Côte d'Ivoire.