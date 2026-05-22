Cote d'Ivoire: Transition énergétique - Le projet Pacte lancé pour former les talents des métiers verts

Un programme pour rapprocher formation et emploi. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham) a présenté, le 21 mai 2026, à Abidjan, le projet Pacte (Programme d'action pour les compétences en transition énergétique) lors d'un networking cocktail réunissant entreprises, institutions publiques et partenaires techniques.

Porté dans le cadre du programme Global Gateway, le projet est cofinancé par l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne à travers la Giz. Son ambition, renforcer les compétences professionnelles dans les domaines de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique, tout en rapprochant les dispositifs de formation des besoins réels du marché du travail.

Selon l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Irchad Ramiandrasoa Razaaly, ce projet s'inscrit dans un engagement de longue date en faveur de l'éducation et de la formation professionnelle. Il a rappelé que plus de 72 millions d'euros ont déjà été investis dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, avec pour objectif de créer 2 000 emplois et d'améliorer l'employabilité de 4 500 jeunes. « Le projet Pacte focalise ses efforts sur les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et l'efficacité énergétique », a-t-il souligné.

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Pour l'Union européenne, la Côte d'Ivoire offre un environnement favorable grâce à sa croissance soutenue et ses ambitions climatiques, notamment l'objectif d'atteindre jusqu'à 45 % d'énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici à 2030.

Représentant le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Adam Kassamba a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à accompagner cette dynamique. « Nous continuerons à investir dans notre système de formation afin de le rendre plus performant, plus inclusif et résolument orienté vers l'emploi et la création de richesses », a-t-il déclaré, annonçant officiellement le lancement du programme.

Mis en oeuvre par un consortium international dirigé par Include, avec des partenaires européens et ivoiriens, le Pacte entend soutenir les entreprises dans l'identification des compétences recherchées, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et contribuer à l'émergence d'une main-d'oeuvre qualifiée capable d'accompagner durablement la transition énergétique ivoirienne.