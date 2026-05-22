Cote d'Ivoire: Tennis - Les partenaires saluent la bonne dynamique de la fédération

22 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Paul Bagnini

Si le tennis ivoirien retrouve des couleurs et parvient à offrir de grands rendez-vous comme les Atp 50 et 75 ou encore la Billie Jean King Cup, qui se profile à l'horizon, c'est bien grâce au leadership du président Sylvère Koyo. Le successeur de Me N'Goan a attiré, par son entregent, de nombreux sponsors et partenaires. Une trentaine a ainsi été recensée.

Ces entreprises, dont la plupart découvrent la discipline, se disent séduites par son dynamisme. « Le président-directeur général, Tommy Nyckoss Tayoro, que je représente par ma modeste voix, vous dit merci. Merci au président de la Fédération ivoirienne de tennis, Me Sylvère Koyo, qui associe notre groupe, depuis bientôt deux ans, à tout ce qui se fait de mieux dans l'univers du tennis en Côte d'Ivoire. C'est un privilège pour nous de nous associer à l'excellence et à la performance. Nous sommes là pour vous, vous êtes là pour nous. Vive le partenariat Nycksoil-Fédération ivoirienne de tennis ! », s'est réjoui Hervé Bekanty N'Guessan, directeur général de cette nouvelle compagnie pétrolière opérant dans le trading et la distribution.

En marge du Côte d'Ivoire Open, ce nouveau partenaire du tennis ivoirien a marqué les esprits en organisant une soirée exclusive à l'intention des invités de marque du tournoi, qui contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Une manière de traduire sa satisfaction, mais surtout de signifier au président Sylvère Koyo sa volonté de consolider sa présence dans l'écosystème du tennis national.

Le président de la Fédération ivoirienne de tennis, Me Sylvère Koyo, s'est dit heureux de cette initiative et en a profité pour rappeler que le sport a besoin de partenaires pour son développement. Il a invité les autres partenaires à continuer de lui apporter leur soutien.

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« Il s'agit avant tout du développement du sport. Certes, nous sommes dans le tennis, mais le sport en Côte d'Ivoire a besoin de partenaires stratégiques et solides. Nous organisons aujourd'hui l'Atp 75, mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous visons les Atp 100, 125 et même 250 », a promis Me Koyo.

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