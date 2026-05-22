Cote d'Ivoire: Basket-ball/Ligue d'or - Les meilleurs joueurs, coachs et arbitres magnifiés

Les meilleurs acteurs du championnat national étaient à l'honneur, le 16 mai, au Palais des sports de Treichville.

La Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb) a célébré, le 16 mai 2026, les acteurs qui donnent une valeur ajoutée au championnat national. Avant le début des play-offs, le 23 mai, l'instance a désigné les meilleurs joueurs, entraîneurs et arbitres de la saison.

À l'unanimité, le jury, composé d'entraîneurs, de capitaines et d'arbitres, a plébiscité le capitaine des Fighters de l'Abidjan Basket-ball Club (Abc) comme Most Valuable Player (Mvp) de la saison.

Le roi Moussa Koné et...

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moussa Koné (2,06m), ailier/pivot, a plané sur la saison régulière. Son impact sur les deux côtés du terrain, sa régularité et son leadership ont largement contribué à l'invincibilité de son équipe.

Moussa, qui a beaucoup progressé cette saison, a ajouté d'autres cordes à son arc, notamment au niveau de l'adresse face au panier. Les tirs à trois points n'ont plus de secret pour lui. Il sera l'une des attractions des play-offs.

Ismaël Diarra (1,97m) est présent sur le podium à la 2e place, grâce à son talent, son mental d'acier et ses performances. Il est un ailier très vif et rapide, avec des allonges impressionnantes qui lui permettent de chiper beaucoup de balles. Son association avec Moussa Koné est une bombe dévastatrice pour les adversaires. Tout comme Moussa, il est doté d'une adresse phénoménale.

Mohamed Ouattara, le joueur de l'Association Sportive d'Adjamé (Asa), a terminé 3e meilleur joueur de la saison.

La reine Badiallo

Au niveau des dames, Dicko Badiallo, frêle, mais ô combien teigneuse, a bénéficié des suffrages du jury. Il n'y a pas que la combativité chez Dicko Badiallo. Elle manie le ballon orange à merveille et possède une intelligence de jeu au-dessus de la normale. C'est une excellente meneuse de jeu doublée d'une bonne adresse. Elle est vue comme une hirondelle au sein de l'équipe du Groupement des Sapeurs-pompiers militaires (Gspm).

Selon les petits papiers du jury, Dicko Badiallo était talonnée par une autre meneuse de choix, Rokia Doumbia (Fba). Intelligente dans le jeu, avec calme olympien et une belle technique, elle est capable de délivrer des passes lasers et de marquer des points à la pelle. C'est une meneuse complète que tout entraîneur aimerait avoir dans son groupe. Son crime, c'est d'avoir pris le championnat en cours.

Adijata Traoré, l'ailière de l'Abc classée troisième, se distingue par sa rage de vaincre. Ses prestations au Palais des sports ne passent pas inaperçues. Adijata percute et excelle en un contre un. Elle tourne à 15 points par match. C'est une ailière à suivre.

Le jury l'a jugée sur ses statistiques et son impact sur les victoires de son équipe.

Benga Lemou, l'inusable coach

Dans la catégorie entraîneur, Benga Lemou a écrasé la concurrence. Instructeur Fiba, entraîneur principal et manager général de la Friend's basket association (Fba), club féminin, coach Benga étale chaque saison son immense savoir au palais des sports.

Fin stratège, toujours serein, il a toujours un tour dans son sac pour faire déjouer ses adversaires. « Quand vous jouez contre Benga et qu'il demande un temps mort, c'est que quelque chose va se passer dans les minutes qui suivent », confie un coach, qui le côtoie à longueur de journée. En plus d'avoir un sens tactique élevé, Benga est un psychologue, le père et l'excitant de l'équipe de Fba.

Zouzou, maîtresse du sifflet

La Fibb, qui ne fait pas les choses à moitié, a distingué le corps arbitral. Ainsi, Nadège Zouzou a été élue meilleure arbitre de la saison. Jean-Marie Diop et Toussaint Niamien sont respectivement 2e et 3e.