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Lagos — « Engageons-nous à inclure tout le monde », a exhorté le père François du Penhoat, Supérieur général de la Société des Missions Africaines (SMA), lors de l'ouverture du Concile plénier 2026 qui se tient depuis le lundi 18 mai à la Domus Fidei des Soeurs du Coeur Eucharistique de Jésus (EHJ) à Ikeja, Lagos.

Dans son homélie, le Supérieur général a invité les responsables de chaque unité présente, les soeurs et les laïcs associés à la SMA, à promouvoir un sentiment d'appartenance, en mettant en garde contre la formation de cercles exclusifs qui pourraient exclure les autres.

Plusieurs phrases ont résonné au cours des rencontres, parmi lesquelles celles-ci revêtent une importance particulière : la mission s'accomplit là où la vie est blessée, le zèle missionnaire s'étouffe là où l'on ne connaît plus le contexte, le temps du missionnaire qui croit tout savoir est révolu, se détacher de la logique de la possession et entrer dans la logique du don, les finances sont un instrument, jamais une force motrice. Ces mots dessinent le profil du missionnaire contemporain : humble, enraciné dans la réalité, sensible aux blessures du monde et libre de toute forme d'attachement, qu'il s'agisse d'argent ou de prestige.

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Parmi les thèmes abordés au cours des premières journées, l'identité ressort comme le fondement d'une mission renouvelée. « Nous devons désormais approfondir notre engagement missionnaire, en partant de notre identité et de notre charisme, afin d'être une présence véritablement prophétique dans notre monde », a déclaré le père du Penhoat en s'adressant aux participants qui, à leur tour, se sont succédé pour présenter la réalité de leurs régions respectives.

« Qui sommes-nous ? L'identité n'est pas seulement un point de départ parmi tant d'autres, mais le fondement. Le succès d'un organisme comme la SMA repose sur la cohérence entre ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Sans cet alignement, la mission risque de se réduire à un simple activisme - efficace peut-être, mais vide », réaffirme le Supérieur général. La question de l'identité n'est pas abstraite. Elle se vit au quotidien, dans les communautés, dans les engagements sur le terrain. « Notre identité, c'est d'être présents dans les zones de première évangélisation, proches des personnes dans le besoin, dans les zones de conflit, de marcher à leurs côtés », a fait écho le père Valère Mupidi, Supérieur du District SMA de la République démocratique du Congo (RDC) où la mission se vit souvent au coeur même de la fragilité humaine.

La richesse et la diversité du corps SMA sont particulièrement ressorties. Chacun apporte ses propres particularités, ses ressources et ses fragilités. « Chaque entité a quelque chose de spécifique à offrir », a-t-on rappelé. Ce pluralisme n'est pas un obstacle à l'unité, mais son essence même. Le père Didier Lawson, Conseiller général, l'explique bien lorsqu'il dit : « nous devons respirer avec nos deux poumons : le poumon communautaire et le poumon personnel ». Une image évocatrice, qui parle à la fois d'interdépendance et de la nécessité d'une vie intérieure nourrie. Être missionnaire aujourd'hui, c'est une conversion permanente.

Être SMA aujourd'hui, c'est aussi se reconnaître comme les héritiers d'une longue chaîne. « Nous sommes le corps qui gouverne toute la Compagnie », a-t-on affirmé, conscients que cette responsabilité engage non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Le père du Penhoat a rappelé les pionniers qui ont suivi les traces du Fondateur Melchior de Marion Brésillac, louant leur persévérance et leur esprit d'engagement commun.

Il a également remercié ceux qui, depuis les années 1950 et le Concile Vatican II, ont su réaliser le tournant théologique de la Mission et, enfin, il a rendu hommage à tous ceux qui ont donné à la SMA son visage actuel : une Compagnie missionnaire où l'interculturalité se vit au quotidien et où tous répondent ensemble aux défis de la Mission.