Sénégal: La deuxième édition de Sénégal Space Week enregistre un bilan au-delà des attentes (Organisateur)

Dakar — La deuxième édition du Sénégal Space Week a enregistré un "bilan positif, au-delà des attentes", au regard de la qualité des échanges, de la forte mobilisation des partenaires et de l'intérêt croissant suscité par les enjeux spatiaux au Sénégal, s'est réjoui vendredi le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), Maram Kairé au dernier jour de cette rencontre de quatre jours.

"Le bilan est au-delà de nos attentes", a-t-il notamment déclaré un peu avant la fin de cette rencontre tenue du 19 au 22 mai à Dakar autour du thème de la géointelligence et des usages stratégiques des technologies spatiales.

Selon lui, cette deuxième édition a confirmé "l'ancrage progressif de l'événement dans l'agenda national de l'innovation", se félicitant également d'une "participation remarquée" de spécialistes du spatial, des forces de défense et de sécurité, des chercheurs, des diplomates, des investisseurs et des acteurs de l'écosystème entrepreneurial.

Le directeur général de l'ASES a notamment salué le "portage institutionnel" de la rencontre par le président de la République représenté à la cérémonie d'ouverture par le ministère des Forces armées, le général Birame Diop.

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Il a aussi évoqué la contribution des différentes composantes sécuritaires, notamment l'armée de l'air et la marine, autour des questions liées à la souveraineté, à la sécurité et à la défense.

Maram Kairé s'est également réjoui de "la qualité des interventions et la richesse des échanges", qui ont porté aussi bien sur la formation, la recherche et l'innovation que sur les perspectives de développement d'un écosystème spatial national.

L'une des avancées majeures de cette édition réside dans le renforcement de la coopération internationale et de la diplomatie spatiale, avec la participation de partenaires issus notamment de la France, des États-Unis et du Rwanda, a-t-il fait remarquer.

De son point de vue, cette mobilisation traduit l'intérêt croissant pour le développement des capacités spatiales du Sénégal et pour les opportunités qu'offre le secteur dans les domaines technologiques et économiques.

Maram Kairé a par ailleurs relevé les retombées opérationnelles attendues des technologies exposées durant la manifestation, citant notamment les solutions de surveillance et de détection de menaces présentées par des jeunes Sénégalais et pouvant contribuer à la sécurisation d'infrastructures stratégiques, dont les plateformes pétrolières.

"Les startups ont besoin qu'on leur fasse confiance", a-t-il insisté, estimant que l'ASES entend continuer à impulser la dynamique afin d'encourager l'implication du secteur privé dans le financement, la création et le développement de services et de solutions spatiales.