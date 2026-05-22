Sénégal: Guichet unique - Plus de 1000 projets d'actes administratifs traités par le ministère de la Fonction publique (Officiel)

Dakar — Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a annoncé, vendredi, avoir finalisé le traitement de plus de 1 000 projets d'actes administratifs concernant les secteurs de l'éducation et de la santé dans le cadre de la mise en place du guichet unique, Amadou Legrand Diop, coordonnateur à la direction générale de la Fonction publique.

"Au total 1 021 projets d'actes ont été traités, impactant au total 2 071 agents de l'Etat, dans le cadre du guichet unique mis en place pour résorber les lenteurs administratives et les actes sont disponibles", a déclaré Amadou Legrand Diop.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture du guichet unique organisée au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Cette opération tenue entre le 18 et le 22 mai, entre dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord signé le 16 avril 2026 entre le gouvernement et les organisations des syndicats du secteur de l'enseignement regroupés au sein du G7.

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L'Etat s'était engagé, à travers cet accord, à organiser chaque semestre un guichet unique destiné à accélérer le traitement des dossiers administratifs, notamment ceux liés au statut des enseignants décisionnaires ainsi qu'aux agents de santé ayant bénéficié du reclassement à la suite du "précatest et du "précis", a rappelé M. Diop.

Il a souligné que trois décrets avaient été signés le 27 janvier 2026 pour accompagner ces mesures, notamment les décrets 2026-65 et 2026-66 concernant les enseignants décisionnaires, ainsi qu'un décret relatif aux agents de santé.

"Ces textes permettent à des agents de santé ayant réussi le "précatest" de passer de la hiérarchie B1 à la hiérarchie A2, tandis que les infirmiers d'État concernés par le "précis" passent de la hiérarchie B4 à la hiérarchie B1", a-t-il expliqué.

Le coordonnateur de la direction générale de la Fonction publique a souligné que plusieurs structures intervenant dans le circuit de validation des actes administratifs ont été mobilisées dans le cadre de ce guichet unique. Il a notamment cité la direction de la solde, la direction des pensions, la direction de la planification budgétaire, le contrôle financier ainsi que le secrétariat général du gouvernement.

"Il y a eu un dispositif très performant et très réactif qui a été mis en place pour arriver à ces résultats", a-t-il indiqué, précisant que les actes ont déjà été signés par le ministre de la Fonction publique et numérotés par les services compétents du secrétariat général du gouvernement.

Amadou Legrand Diop a également annoncé que les agents concernés pourront, "d'ici mardi", télécharger leurs actes via la plateforme numérique "e-carrière" de la Fonction publique.

"Les services de la direction des systèmes d'information sont actuellement en train d'intégrer les actes signés dans la plateforme", a-t-il assuré.