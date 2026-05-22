Sénégal: L'utilisation des revenus tirés des hydrocarbures est strictement encadrée, rappelle cheikh Diba

22 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par AN/FD/ADL/ESF

L'utilisation des revenus tirés des hydrocarbures est strictement encadrée par la loi, a rappelé ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, vendredi, à Dakar, en précisant qu'elles sont surtout utilisées pour assurer des investissements prioritaires.

"Les dépenses faites à partir de ces ressources sont détaillées, conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi numéro 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l'encadrement de la gestion des revenus issus des hydrocarbures", a-t-il répondu au député Maguette Sène (non-inscrit).

Les recettes générées par l'exploitation du pétrole et du gaz ne peuvent être utilisées que pour les investissements prioritaires de l'État, a rappelé M. Diba sur la base de cette loi.

Ces ressources ne doivent en aucun cas être utilisées pour rémunérer les fonctionnaires, payer des prestations sociales ou assurer des dépenses de fonctionnement courant.

Il est toutefois autorisé d'assurer certaines dépenses courantes ou de payer la dette publique avec les fonds provenant des ressources pétrolières et gazières, d'après Cheikh Diba.

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