Sénégal: Elections territoriales 2027 - Le président de la République est encore dans les délais pour fixer une date (Ministre)

22 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par FD/AN/FKS/MTN

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé a assuré que conformément aux dispositions du Code électoral, le président de la République est dans les délais pour publier un décret en vue de l'organisation des élections territoriales en 2027.

"Le président [ de la République] est dans les délais. Il peut aller jusqu'à deux mois pour prendre le décret", a-t-il dit, assurant que les services chargés d'organiser les élections sont prêts.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'exprimait vendredi à l'Assemblée nationale lors d'une plénière consacrée aux Questions d'actualité au gouvernement en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.

M. Cissé répondait à une interpellation du député Marie Hélène Ndoffène Diouf sur le respect du calendrier républicain.

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"Nous sommes préparés à cela parce que nous avons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut", a dit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Mouhamadou Bamba Cissé a rappelé que l'organisation des élections à date échue ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. "Elle est fixée et encadrée par la loi", a-t-il fait remarquer.

"Le décret présidentiel est le point de déclenchement des élections. Nous (ministère de l'Intérieur), on ne fait qu'organiser", a-t-il insisté.

Le ministre Moussa Balla Fofana a signalé que les réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre de l'Acte 4 de la décentralisation n'empêchent l'organisation des élections.

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