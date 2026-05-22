Sénégal: Olivier Boucal souligne une 'accalmie' du climat social grâce à l'anticipation des conflits

Dakar — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a salué, vendredi, l'amélioration du climat social au Sénégal qu'il attribue au renforcement du dialogue avec les syndicats et à une démarche d'anticipation des conflits dans plusieurs secteurs d'activité.

"Je crois qu'on aura compris que ces dernières années, il y a eu une certaine accalmie, ce qui montre, en gros, que le dialogue se porte très bien et que nous tenons régulièrement des séances pour échanger avec les partenaires", a-t-il déclaré.

M. Boucal s'exprimait vendredi à l'Assemblée nationale lors d'un plénière consacrée aux Questions d'actualité au gouvernement en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.

Selon lui, le principal foyer de tension encore perceptible concerne le secteur de la santé, avec lequel le gouvernement poursuit les concertations.

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Le ministre a indiqué que les autorités ont multiplié les rencontres avec les différentes centrales syndicales et organisations professionnelles, sans attendre le dépôt de préavis de grève.

"Depuis un certain temps, nous avons multiplié les réunions avec toutes les instances et tous les syndicats, par secteur, sans attendre qu'ils déposent des préavis", a expliqué Olivier Boucal.

Il estime que "cette stratégie d'anticipation permet de stabiliser les secteurs et de prévenir l'émergence de nouveaux foyers de tension sociale".

Le ministre a toutefois relevé la persistance de certains conflits dans le secteur privé, notamment entre travailleurs et employeurs.

A ce propos, il a annoncé qu'un nouveau Code du travail, attendu dans "les prochains jours", devrait apporter des réponses à plusieurs préoccupations liées au respect des droits des travailleurs.

Selon lui, ce texte prévoit notamment de renforcer les pouvoirs de l'Inspection du travail, qui pourra désormais "amender ou contraindre certains employeurs" en cas de violation des dispositions légales.

Olivier Boucal s'est dit convaincu que cette dynamique de dialogue et de régulation permettra de consolider davantage la stabilité sociale et d'améliorer le fonctionnement du monde du travail.