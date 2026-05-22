Sénégal: Le gouvernement revendique des résultats 'majeurs' dans la régulation des importations horticoles (Ministre)

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a salué, vendredi, les mesures prises par le gouvernement dans la régulation des importations de produits horticoles, estimant qu'elles ont permis de mieux protéger les producteurs locaux et d'améliorer leurs revenus.

"Je pense que nous avons pris des mesures extrêmement importantes depuis quelques années maintenant. Je crois que c'est l'une des réussites de notre gouvernement", a notamment déclaré le ministre qui intervenait lors d'une plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux Questions d'actualités au gouvernement en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.

Selon lui, l'année 2025 a été marquée par "des changements majeurs" concernant la pomme de terre et l'oignon, ayant "pratiquement conduit à la fermeture du marché aux importations".

Le ministre a indiqué que le marché de la pomme de terre a été fermé durant 11 mois, précisant qu'un arrêté suspendant les importations a été pris dès le 9 janvier.

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Il a ajouté qu'un autre arrêté, signé le 15 janvier, a concerné l'oignon et la carotte, soulignant que le Sénégal n'a "pratiquement enregistré aucune importation" de ces produits cette année.

Serigne Guèye Diop a également évoqué des mesures prises le 15 février pour protéger les petits exploitants agricoles, notamment les producteurs de niébé et d'arachide de bouche, face à la concurrence des pôles agroalimentaires.

"Jusqu'au 30 juin, les grands producteurs n'ont pas le droit d'acheter auprès des petits agriculteurs", a-t-il expliqué, estimant que cette décision favorise un meilleur écoulement des productions locales et une meilleure rémunération des petits exploitants.

Le ministre a assuré que des mesures similaires ont été appliquées à la filière banane, avec une fermeture du marché pendant trois mois afin de permettre aux producteurs d'écouler leurs récoltes et d'accroître leurs revenus.

"Cette régulation des cultures est une mesure qu'il faut encourager. C'est une mesure de notre gouvernement pour protéger nos agriculteurs", a-t-il soutenu.