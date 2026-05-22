Afrique: BAL 2026 - L'ASC Ville de Dakar domine Al Ahly (93-90) en quart de finale aller

Dakar — L'ASC Ville de Dakar a pris une belle option pour les demi-finales de la Basketball Africa League en battant Al Ahly sur le score de 93 à 90, vendredi, à Kigali, lors du quart de finale aller.

Après un début de rencontre compliqué, les joueurs de Moustapha Gaye ont progressivement trouvé leur rythme dès le deuxième quart-temps, creusant même l'écart à plusieurs reprises avec plus de dix points d'avance.

Malgré le retour des Egyptiens, vainqueurs de la BAL 2023, le club dakarois est parvenu à conserver son avantage. Les Sénégalais ont dominé à la pause (47-45), puis à l'issue du troisième quart-temps (69-67), même si Al Ahly a profité de la sortie momentanée sur blessure de Samba Fall pour revenir au score.

Samba Fall a inscrit 18 points dans cette rencontre, tandis que le Français Alex Toupane, auteur d'une grande prestation, a terminé meilleur marqueur de l'équipe avec 21 points.

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Le match est resté intense jusqu'au bout, les deux formations livrant un duel très serré finalement remporté par les Sénégalais.

La manche retour est prévue dimanche à 13h GMT.

Cette affiche ouvrait la phase des quarts de finale de la BAL 2026, dont les playoffs se déroulent dans la capitale rwandaise jusqu'au 31 mai.

Dans l'autre rencontre du jour, les Rwandais des RSSB Tigers affrontent les Marocains du FUS de Rabat à 17h GMT.

Le programme des quarts de finale se poursuivra samedi avec les rencontres entre le tenant du titre, Al Ahly Tripoli, et le Club Africain de Tunis à 13h GMT, puis Dar City face à Petro de Luanda à 16h GMT.

La BAL avait précisé que les quarts de finale se joueront en match aller-retour, tandis que les demi-finales et la finale se disputeront en match unique afin de désigner le champion 2026 dans la capitale rwandaise.

Al Ahly de Tripoli, où évolue le Sénégalais Jean-Jacques Boissy, est l'équipe championne en titre.

Programme des quarts de finale

Vendredi :

ASC Ville de Dakar 93- 90 Al Ahly (Égypte) : 14h GMT

RSSB Tigers - FUS de Rabat : 17h GMT

Samedi :

Al Ahly Tripoli - Club Africain de Tunis : 13h GMT

Dar City - Petro de Luanda : 16h GMT