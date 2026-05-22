Sénégal: Déplacements des Directeurs généraux - Le PM Sonko met fin aux voyages excessifs

Le Premier ministre Ousmane Sonko a affiché sa volonté de mettre un terme aux déplacements jugés excessifs de certains directeurs généraux de sociétés et agences publiques. Dans une déclaration ferme, le chef du gouvernement a annoncé un durcissement des règles encadrant les missions à l'étranger, désormais soumises à son appréciation personnelle.

Cette mesure s'inscrit dans la politique de rationalisation des dépenses publiques et de réduction du train de vie de l'État engagée par les nouvelles autorités. Selon le Premier ministre, plusieurs cas de voyages répétitifs et prolongés ont été relevés au sein de l'administration publique.

« Je l'avais annoncée pratiquement à part les voyages sur les trois mois, les voyages de DG. Mais j'ai été surpris », a déclaré Ousmane Sonko, avant de dénoncer certaines situations qu'il juge excessives. « Il y a des DG qui ont passé 33 jours sur les 90 jours à l'étranger. 33 jours, ni 27 jours, ni 15 jours. On va y mettre un terme », a-t-il martelé.

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Le Premier ministre estime que ces absences prolongées nuisent au bon fonctionnement des structures publiques et alimentent des dépenses importantes pour l'État. Désormais, les déplacements des directeurs généraux devront recevoir une validation préalable de la Primature.

« Et c'est même pour les voyages de DG que ça soit soumis à mon appréciation », a insisté le chef du gouvernement, déterminé à instaurer davantage de rigueur dans la gestion administrative.

La limitation des missions à l'étranger figure ainsi parmi les leviers privilégiés pour réduire les charges de fonctionnement de l'administration publique.