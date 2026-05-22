Angola: Global Services et la Chambre de l'industrie pétrolière établissent un partenariat

Luanda — Global Services Corporation et la Chambre de commerce et d'industrie du gaz, du pétrole et des minéraux d'Angola ont signé ce vendredi à Luanda un protocole d'accord visant à renforcer leur collaboration stratégique à travers des initiatives conjointes à fort impact économique, de formation et institutionnel.

Ce protocole de coopération a été signé par la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du gaz, du pétrole et des minéraux d'Angola (CCIGPMA), Isabel Fonseca, et par le directeur général de Global Services Corporation, Edson Kachivela.

Dans une déclaration à la presse, M. Kachivela a indiqué que ce protocole marque le début d'une nouvelle ère, qui permettra d'établir des relations plus étroites avec les entreprises des secteurs pétrolier et diamantaire.

Il a souligné l'importance de nouer des relations avec la CCIGPMA afin de faciliter les échanges avec les entreprises et « d'être un interlocuteur qui apporte une réelle valeur ajoutée ».

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Edson Kachivela a précisé que l'objectif est de développer des initiatives dans les domaines de la formation au leadership, de la recherche scientifique et autres.

Par ailleurs, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du gaz, du pétrole et des minéraux d'Angola (CCIGPMA), Isabel Fonseca, a également souligné l'importance de ce protocole, qui permettra de renforcer la stratégie de contenu local.

Elle a déclaré qu'il était nécessaire de conjuguer les synergies afin d'assurer la visibilité des événements, tant au niveau sectoriel qu'international.

Cette initiative se présente comme un instrument de renforcement de l'écosystème entrepreneurial angolais, en particulier dans les secteurs de l'énergie, du pétrole, du gaz et des mines, ainsi que pour le développement du capital humain et du contenu local.