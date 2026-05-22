Angola: Le ministre de la Justice salue le processus d'identification des victimes des conflits politiques

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Marcy Lopes, a déclaré ce vendredi, à Luanda, que le processus de localisation, d'identification et de restitution des restes mortels des victimes de conflits politiques se déroule de manière structurée sur la base de critères scientifiques rigoureux, avec la participation de plusieurs institutions.

Marcy Lopes, coordinateur de la Commission pour la mise en oeuvre du Plan de Réconciliation en Mémoire des Victimes des Conflits Politiques (CIVICOP), a fait cette déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de restitution de neuf restes des victimes des conflits politiques.

Selon le ministre, cette initiative vise à permettre aux familles endeuillées de rendre un hommage digne à leurs proches, par l'organisation de funérailles et la remise des dépouilles mortelles dûment identifiées.

Le responsable a expliqué que le processus consiste à prélever des échantillons auprès des familles et à les comparer aux données obtenues dans des fosses communes récemment identifiées, afin de permettre la confirmation du profil génétique des victimes, a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a également annoncé l'existence d'un centre opérationnel qui intègre le laboratoire central de criminalistique et les équipes des registres civils, chargées de la certification des décès et de la délivrance des documents nécessaires à la restitution des dépouilles aux familles.

Il a fait savoir que ce processus couvre l'ensemble du territoire national, avec une attention particulière dans les provinces où se sont produits des événements marquants liés aux conflits politiques.

Le processus repose sur une rigueur technique et scientifique, s'appuyant sur des analyses en laboratoire et des procédures d'identification médico-légale pour garantir la fiabilité des résultats.

Le ministre a estimé que cette initiative constituait une contribution importante à la préservation de la mémoire historique du pays et à la nécessité de tirer les leçons du passé.

« L'histoire sert de rappel de nos erreurs. La principale leçon à retenir est l'importance de l'unité et la définition d'objectifs communs pour le progrès de la société », a-t-il martelé.

Marcy Lopes a par ailleurs salué le travail des techniciens impliqués dans le processus et le soutien apporté aux familles pour réduire la souffrance causée par l'incertitude sur le sort de leurs proches.

La cérémonie de remise des restes mortels des victimes des conflits politiques s'est déroulée à la cité-dortoir de Kilamba, à Luanda, dans une atmosphère empreinte d'une forte émotion, des témoignages émouvants et des appels à la réconciliation nationale.

Les neuf corps remis aux familles font partie d'un total de 623 dépouilles exhumées de la fosse commune du cimetière de Mulemba, plus de quarante ans après la disparition des victimes.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du processus conduit par la Commission pour la mise en oeuvre du plan de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP), qui vise à restaurer la dignité aux victimes et à offrir aux familles un apaisement symbolique et émotionnel.