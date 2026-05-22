Angola: Pedro Mendes de Carvalho appelle à un esprit de mission, de dynamisme et de rigueur

22 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/LUZ

Luanda — Le procureur général de la République, Pedro Mendes de Carvalho, a appelé jeudi les magistrats du parquet à faire preuve d'un esprit de mission, de dynamisme et de rigueur dans l'exercice de leurs pouvoirs légaux et constitutionnels.

Selon une note de l'institution consultée par l'ANGOP, cette déclaration a été faite lors d'une réunion avec les coordinateurs des cinq régions judiciaires du parquet.

Cette réunion, qui rassemblait également des représentants de différents organes de direction du parquet et des membres du Conseil supérieur du parquet, notamment la procureure générale adjointe de la République, Inocência Pinto, visait à analyser diverses questions judiciaires des cinq régions et à définir la dynamique et le mode de fonctionnement souhaités du parquet.

À cette occasion, le procureur général de la République a également souligné que, « dans le cadre de l'enquête préliminaire, le Ministère public joue davantage un rôle de directeur que de garant de la légalité ; c'est lui qui dirige le processus. »

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Il convient de noter que la mission des régions judiciaires du Bureau du procureur général de la République est notamment axée sur la décentralisation de l'action du parquet, la garantie de la légalité démocratique, le contrôle des conditions et de l'exercice des fonctions des magistrats et des fonctionnaires, ainsi que la protection des intérêts collectifs et collectifs des citoyens.

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