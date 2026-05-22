Angola: Zaïre - Des pasteurs présumés arrêtés pour avoir prétendument aidé à l'immigration clandestine

Mbanza Kongo — Cinq personnes se présentant comme pasteurs ont été arrêtées lundi dernier par la Police nationale dans la municipalité de Tomboco, province du Zaïre, pour complicité présumée d'immigration clandestine.

Le porte-parole de la Police nationale du Zaïre, Luís Bernardo, a déclaré à la presse vendredi que les accusés avaient été interpellés dans la commune de Kinzau, dans la municipalité de Tomboco.

Selon cette source, ces chefs religieux, hommes et femmes, auraient fait partie d'un réseau criminel facilitant l'entrée illégale de citoyens de la RDC sur le territoire angolais, depuis la frontière fluviale de la municipalité de Soyo.

Ils appartiendraient à une secte religieuse appelée Union du Saint-Esprit d'Angola (UEA), implantée dans la commune de Kinzau, ville frontalière de la municipalité de Soyo.

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D'après le porte-parole, lors de l'opération de la police, deux citoyens de la RDC en situation irrégulière ont été retrouvés avec les accusés.

« Une prétendue chargée des relations publiques de cette secte religieuse se rendait à la frontière pour accueillir les étrangers, puis, à son retour, elle conduisait certains d'entre eux jusqu'à la commune de Kinzau par des voies clandestines », a expliqué le porte-parole.

Luís Bernardo a déclaré que les étrangers avaient versé 60 000 kwanzas au chef de cette secte en guise de garantie pour pouvoir séjourner quelques jours dans le même lieu de culte avant de poursuivre leur voyage vers la capitale, Luanda.

Les accusés ont été déférés devant le Parquet.