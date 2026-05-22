Afrique: L'ambassadeur Alfredo Dombe représente l'Angola au NEISA 2026

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Rwanda, Alfredo Dombe, a représenté son pays lors du 2e Sommet sur l'innovation en matière d'énergie nucléaire en l'Afrique (NEISA 2026), qui s'est tenue à Kigali.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, l'événement a eu lieu au Centre de conventions de Kigali du 19 au 21 mai 2026 et a réuni des chefs d'État, des membres de gouvernements africains, des représentants d'organisations internationales, d'institutions financières multilatérales, des experts du secteur de l'énergie, des investisseurs et des acteurs de l'industrie nucléaire internationale.

Sous le thème « Façonner l'avenir de l'Afrique : transformer l'ambition nucléaire en une réalité financièrement accessible », le sommet a abordé le rôle stratégique de l'énergie nucléaire dans l'industrialisation africaine, la sécurité énergétique et la transformation économique du continent.

La séance d'ouverture était présidée par le chef d'État rwandais, Paul Kagame, qui a souligné l'importance de l'énergie nucléaire comme outil de développement industriel et de modernisation économique de l'Afrique.

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L'homme d'État a également réaffirmé la volonté de son pays d'intégrer l'énergie nucléaire à son mix énergétique d'ici les années 2030.

Au cours des débats, l'accent a été mis sur la nécessité pour l'Afrique de développer des sources d'énergie stables et durables afin de soutenir l'industrialisation, la croissance de l'économie numérique, l'exploitation minière, la production d'engrais, le développement des infrastructures et la modernisation économique.

Les panels techniques ont abordé des sujets tels que le financement du futur nucléaire africain, le développement des petits réacteurs modulaires (PRM), le renforcement des capacités réglementaires des États africains, la formation du personnel technique et scientifique, ainsi que les partenariats public-privé pour les infrastructures énergétiques stratégiques.

Le forum a également été marqué par la signature d'accords entre des institutions africaines, des partenaires internationaux et des entités financières, en vue d'accélérer la préparation du continent aux futurs projets nucléaires, notamment dans les domaines du financement, de la formation technique, de la réglementation et du développement institutionnel.

La participation de l'Angola à NEISA 2026 s'inscrit dans la stratégie de l'Exécutif angolais visant à accompagner les transformations énergétiques et technologiques en cours en Afrique et à renforcer la coopération internationale en matière de sécurité énergétique, d'innovation et de développement durable. ART/LUZ