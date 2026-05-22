Angola: Basketball - Le ministre des Sports souhaite du succès à Petro en BAL

22 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a rencontré vendredi après-midi à Kigali (Rwanda) l'équipe masculine senior de basketball du Petro Luanda, qui fait ses débuts ce samedi dans la 6e édition de la Basketball Africa League (BAL).

Sur les photos disponibles sur les pages du club et de l'organisation de la compétition, on aperçoit Rui Falcão entouré du président du Petro, Tomás Faria, et de Moniz Silva, président de la Fédération angolaise de basketball (FAB), de joueurs et de membres de l'équipe technique.

La compétition débute aujourd'hui avec les matchs Ville de Dakar - Al Ahly (Égypte) et FUS Rabat - Tigres. Samedi, outre la rencontre Petro - Dar City, Al Ahly de Tripoli affrontera le Club Africain (Tunisie).

Le tournoi réunit huit équipes, qui disputent des matchs aller-retour. Les quatre meilleures équipes se qualifient pour les demi-finales.

L'équipe de Petro comprend Childe Dundão, Gerson Domingos, Gerson Gonçalves, Yanick Moreira, Aboubakar Gakou, Glofate Buiamba, Cleusio Castro, Eduardo Simão, Javion Blacke, Milton Valente, Peter Jok, Chansson Randle et Raphiel Putney.

Petro de Luanda a remporté le BAL en 2024.

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