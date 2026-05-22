Angola: Football - Convocation de l'équipe nationale reportée à mardi

22 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — L'annonce des joueurs convoqués en sélection nationale d'Angola de football, initialement prévue ce vendredi à Luanda, est reportée à mardi prochain, selon la Fédération angolaise de football (FAF).

La FAF n'a pas expliqué les raisons de ce changement de date, se contentant de rappeler que l'heure (11h00) et le mode de communication (plateforme Zoom) restent inchangés.

Cette première convocation du sélectionneur Aliou Cissé concerne les deux matchs de l'équipe nationale contre le Botswana le 5 juin et la République centrafricaine (RCA) le 9 juin, dans le cadre de la deuxième journée FIFA de l'année.

L'Angola est dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2027), avec l'Égypte, le Soudan du Sud et le Malawi.

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