Congo-Brazzaville: Gastronomie - La Turquie met à l'honneur son patrimoine culinaire

L'ambassadeur de la République de Turquie en poste au Congo, Hilmi Ege Türemen, a organisé, le 21 mai à Brazzaville, une cérémonie de présentation des mets de son pays, dans le cadre de la célébration de la Semaine culinaire.

Les différentes recettes classiques (Le börek, le dolma, l'içliköfte, le yaprak sarma, etc.) ont été concoctées par des élèves de l'école Saint Jean-Paul, qui ont bénéficié de l'expérience du chef Aliriza Yilmaz, cuisinier à l'ambassade.

Le thème de la Semaine de la cuisine turque de cette année, « L'héritage sur une table », met en avant les histoires, les souvenirs, la culture, les traditions et le patrimoine ancrés dans un héritage culinaire commun. Il encourage les gourmets à se rappeler que ce ne sont pas seulement les saveurs uniques qui comptent, mais aussi le patrimoine partagé à table.

Ce thème s'articule autour de trois axes conceptuels : le dialogue, la table, la transformation, la mémoire culinaire transmise de recette en recette et de génération en génération ; et les archives.

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Au cours de la cérémonie de présentation des mets qui s'est déroulée en présence de plusieurs invités de marque, l'ambassadeur de la République de Turquie a exprimé sa joie, et adressé ses félicitations aux élèves. Il a également remercié le directeur promoteur de l'école pour son implication dans la réussite de l'événement.

« La semaine culinaire turque est un événement de haut niveau placé sous le très haut patronage de la présidence de la République de Turquie et, à l'initiative de la Première dame de Turquie, Emine Erdoğan, est organisée chaque année à l'échelle mondiale, dans l'optique de mettre en avant la richesse du patrimoine culinaire turc », a indiqué l'ambassadeur Hilmi Ege Türemen.

Parlant de la Première dame de la République de Turquie, le diplomate a fait savoir qu'elle a écrit un livre « prestigieux » intitulé « La cuisine turque » qui contient, parmi tant d'autres, les plats présentés lors de la cérémonie.

« Nous avons tenu à organiser cet atelier de cuisine, afin de partager le savoir-faire des traditions culinaires turques. Dans la culture turque, la table est le symbole de la création collective, du partage et de la convivialité. Nous espérons, chers élèves, que vous avez pu comprendre et apprécier la culture turque à travers le regard porté sur son art culinaire, notamment la manière de préparer et de servir les plats », a expliqué le diplomate.

« Il sied de noter que les plats turcs sont non seulement d'une bonne saveur mais également très bons pour la santé et ne contiennent pas d'additifs. Toutefois, au-delà des saveurs, nous espérons à travers un tel atelier, tisser des liens entre la culture turque et la culture congolaise, afin de renforcer davantage les liens d'amitié existants entre nos peuples », a-t-il ajouté.

Signalons que chaque année, une région de la Turquie est sélectionnée pour cette événement. Des recettes adaptées à la culture culinaire sont élaborées à base des produits géographiquement marqués et spécifiques à la région.

La Semaine de la cuisine turque est un événement international annuel organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme. Célébrée chaque année du 21 au 27 mai, tant en Turquie que dans le monde, sous le patronage de la Première dame, Emine Erdoğan, elle met en valeur les saveurs saines, durables et historiques de la gastronomie turque.

Les festivités consacrées à mettre l'accent sur la découverte de la gastronomie turque se déroulent à la fois en Turquie et à l'étranger. A Brazzaville, la représentation diplomatique organise, le 23 mai, une soirée de dégustation.