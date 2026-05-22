A peine cinq mois après la publication par le quotidien The Point d'un article sur la situation déplorable prévalant au marché aux poissons de Brikama due à la présence d'une eau stagnante et nauséabonde, le Conseil Régional de Brikama a démarré les travaux de construction d'un puits de drainage à trois compartiments en vue de la résolution du problème auquel les marchands sont confrontés.

Le 25 février 2026, le quotidien The Point a publié un article intitulé : "Nid de prolifération de maladies : la situation terrible et silencieuse du marché de Brikama" détaillant les conditions insalubres et dégradantes du marché aux poissons localisé au coeur du Marché de Brikama.

Dans cet article, Mr Musa Drammeh, le ministre de la pêche et des ressources aquatiques, a reconnu la situation et dévoilé les grandes lignes du plan de son ministère pour la résolution de ce problème.

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Il a révélé que la construction du marché aux poissons avait été financée par le gouvernement japonais et il avait été originellement envisagé qu'il soit raccordé à un système d'évacuation des eaux usées à Brikama, mais ce plan ne s'est jamais matérialisé. Il a déclaré qu'une fosse septique avait été installée en vue de contenir l'eau s'échappant des blocs de glace, mais le mauvais usage qui en a résulté a empiré le problème.

Le ministre a révélé que la délégation japonaise avait visité le marché aux mois de septembre et octobre afin de procéder à une évaluation de la situation. « Nous avons eu des discussions avec eux, et ils sont maintenant au fait de la situation. Leurs ingénieurs sont à pied d'oeuvre pour trouver des solutions et rectifier la situation, » a déclaré le ministre.

Cependant, le quotidien The Point a été informé que le Conseil Régional de Brikama a amorcé les travaux de construction d'un puits de drainage à trois compartiments dans le marché au début du mois de mai 2026.

Les ouvriers ont informé le quotidien The Point que le puits de drainage à trois compartiments regorge de trois pièces, a une profondeur de 2.50 m et une longueur de six mètres.

Bintou Touray, une marchande exerçant ses activités au marché de Brikama a, au nom de ses collègues, salué le conseil municipal pour leur assistance dans la résolution de cette situation.

« Nous nous réjouissons énormément de la construction de ce puits de drainage par le conseil municipal, » a déclaré Awa Touray, également marchande au marché. « Pendant bien trop longtemps, nous avons souffert en raison de cette eau stagnante et malsaine. Il était parfois impossible de respirer due à l'odeur nauséabonde qui s'en dégageait. Nous remercions le conseil municipal pour leur aide. »

Awa Touray a révélé que les clients ne s'aventuraient plus au marché à cause de cette eau infecte. « Les clients ne désiraient pas traverser cette eau dégoulinante pour faire leurs achats chez nous, » a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que cette eau n'était pas seulement putride, elle était également infestée par les larves et asticots, rendant ainsi leurs conditions de travail insupportables.

« Outre les larves et asticots, l'eau dégageait une odeur nauséabonde. Nous avons dû endurer cette misère pendant des années, » a-t-elle affirmé. « Le Conseil Municipal de Brikama est venu à notre secours, et nous ne pouvons que leur exprimer notre gratitude avec des remerciements et prières. Nous prions également pour vous, les journalistes, pour avoir mis en lumière nos tourments et pour avoir incité les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour désinfecter le marché aux poissons. »

La réaction du Conseil Municipal de Brikama

Mr Lamin Singhateh, le Responsable des Relations Publiques du Conseil Municipal de Brikama, a révélé la raison pour laquelle le conseil s'est penché sur ce problème bien que la responsabilité incombât au Ministère de la Pêche de remédier à la situation.

« Nous avons une part de responsabilité car c'est un marché public, » a déclaré Mr Singhateh. « D'après la loi et la règlementation en vigueur, le marché de Brikama est sous la compétence du conseil municipal. Le marché aux poissons ne relève pas de notre compétence, mais cela ne signifie nullement que nous n'avons pas une part de responsabilité concernant la situation actuelle. Les marchands et leurs clients sont des membres de l'électorat et des résidents de la Région de la Côte Ouest. »

Il a déclaré que le conseil municipal existe pour subvenir aux besoins des populations de la Région de la Côte Ouest, et bien que l'entretien du marché aux poissons ne soit pas de leur responsabilité, « nos mères et soeurs » sont les bénéficiaires de cette initiative.

« C'est la raison pour laquelle l'équipe dirigeante du conseil municipal a décidé d'agir et d'aider à remédier à cette situation, a-t-il déclaré. « Nous sommes pleinement conscients que le puits de drainage à trois compartiments n'est pas une solution définitive, mais cela nous aidera à alléger le problème, même si ce n'est que temporairement. »

Mr Singhateh a déclaré que le directeur de cabinet du Ministère de la Pêche, Mr Buba Sanyang, a visité le marché avant le début des travaux. « Je n'étais pas présent, mais la direction m'a dit qu'il avait été informé des intentions du conseil municipal de construire un puits de drainage à trois compartiments. J'estime que l'on peut donc considérer que le ministère de la pêche a été consulté et est tenu informé de l'avancée des travaux, » a-t-il affirmé.

Il a été demandé à Mr Singhateh si l'article précédent du quotidien The Point avait incité le conseil municipal à agir. Le Responsable des Relations Publiques du Conseil Municipal de Brikama a déclaré qu'il ne pouvait en être totalement certain, mais a reconnu que cet article avait provoqué un tollé général.

« Le marché aux poissons est un problème pour le Conseil Municipal de Brikama. Bien que les populations soient généralement informées qu'il ne relève aucunement de notre compétence, tout ce qui s'y passe nous est attribué. Nous nous sommes alors sentis obligés de remédier à la situation, » a-t-il admis.

Il a ajouté que le conseil municipal avait depuis un long moment mené à bien des projets bénéfiques au marché aux poissons de Brikama, notamment l'installation d'une fosse septique destinée à évacuer les eaux usées.

« Cet article a mis au grand jour la situation lamentable du marché aux poissons de Brikama, et le public en a été légitimement indigné, » a déclaré Mr Singhateh. « Je ne pense pas qu'un dirigeant honnête et soucieux du bien-être de ses administrés aurait pu fermer les yeux et ignorer cela. »

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