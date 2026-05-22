Cote d'Ivoire: RHDP et présidentielle ivoirienne de 2030 - L'énigme plan B autour de Téné Brahima Ouattara qui suscite des interrogations

Dans les couloirs du palais présidentiel d'Abidjan, une guerre feutrée s'entrouvre autour de la succession du président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2030, sur fond de stratégies discrètes qui attirent la curiosité aussi bien des services secrets étrangers établis dans le pays que bon nombre d'officines politiques qui déroulent en douceur leurs plans.

Le Vieux ADO (Alassane Dramane Ouattara) cherche une porte de sortie « honorable » pour s'éloigner de l'exercice du pouvoir devenu trop pesant. Celui que les Ivoiriens surnomment le » Bâtisseur de la Côte d'Ivoire émergente » dont l'état de santé se fragilise au fil des années- est dans plusieurs schémas afin de trouver son potentiel successeur, avant fin 2027.

Selon plusieurs indiscrétions dans les milieux politiques et parvenues à Confidentiel Afrique en exclusivité, le ministre d'État, ministre de la Défense et vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara est le mieux en vue, dans les starting-blocks des officines politiques les plus influentes de Côte d'Ivoire.

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Le puissant » sécurocrate » Birama Ouattara Alias Photocopie, pourrait être présenté comme le futur candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Dans le cabinet présidentiel immédiat, son nom revient de façon récurrente en coulisses, souffle un ultra- proche de Ouattara. « Ce choix est loin d'être acté » et pourrait susciter une guerre implacable au sommet de l'appareil politique et sécuritaire, glisse à Confidentiel Afrique, une autre source autorisée qui côtoie le locataire du palais abidjanais.

Selon des informations crédibles exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, l'état de santé du président Ouattara et le profil de son successeur, occupent davantage les centres d'intérêts des fiches de services de renseignements occidentaux établis en Côte d'Ivoire et plusieurs diplomates.

Toutefois, cette perspective soulève déjà de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique et surtout chez les observateurs de la vie politique ivoirienne. En politique comme en stratégie, plusieurs analystes estiment qu'il est rarement opportun de dévoiler trop tôt les intentions d'un camp politique, surtout à quatre années d'une échéance présidentielle aussi importante.

Pour certains observateurs, le fait de présenter dès maintenant Téné Birahima Ouattara comme potentiel successeur du chef de l'État pourrait constituer une erreur stratégique pour le RHDP.

Une exposition prématurée pourrait fragiliser le candidat pressenti, l'exposer davantage aux critiques politiques et accentuer les rivalités internes au sein du pouvoir. Cette situation rappelle, pour plusieurs analystes, les précédentes désignations au sommet de l'État.

Ouattara et ses profils robots en embuscade

La désignation de feu Amadou Gon Coulibaly comme candidat du pouvoir avait suscité de nombreux débats avant son décès brutal en 2020. Le même constat est souvent évoqué concernant feu Hamed Bakayoko, autre figure majeure du régime disparue. Dans certains cercles politiques, une autre lecture de la situation commence également à émerger.

Entre ultra- faucons de son cercle politique immédiat et technocrates financiers dans l'ombre qui » lèvent des lourds investissements et construisent » la Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara devra réfléchir et choisir avant fin 2027, nous confie un habitué du couple présidentiel Ouattara.

Des observateurs s'interrogent aussi sur la possibilité d'une stratégie de diversion politique visant à préparer l'opinion publique à une éventuelle nouvelle candidature du président Alassane Ouattara. Cette thèse est vite écartée au plus sommet de l'appareil politique et sécuritaire du pays. Selon des informations de Confidentiel Afrique, Sassou N »GUESSO, Obiang Nguema, Faure Gnassingbé Éyadéma et Recep Erdoğan multiplie les bons offices pour rebrancher les câbles entre Guillaume Soro et l'homme fort d'Abidjan. » Nous gardons espoir que les deux se retrouveront bientôt » rassure une source autorisée.

Certains établissent même un parallèle avec des scénarios politiques observés dans d'autres pays africains, notamment au Bénin, où des figures politiques auraient été mises en avant avant un repositionnement du pouvoir en place.

À ce stade, aucune annonce officielle n'a été faite par le RHDP concernant son candidat pour l'élection présidentielle de 2030. Les débats autour de la succession d'Alassane Ouattara continueront d'animer la scène politique ivoirienne dans les années à venir.