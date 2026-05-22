Tunisie: Coupe de Tunisie de handball - L'EST s'adjuge le derby et file en finale

Dans un derby de la capitale haletant, l'Espérance Sportive de Tunis a décroché son billet pour la finale de la Coupe de Tunisie ce vendredi, en s'imposant d'un cheveu face au Club Africain (27-26). Déjà sacrés champions de Tunisie, les Sang et Or restent en course pour le doublé.

C'est au bout du suspense que l'Espérance Sportive de Tunis est venue à bout de son éternel rival. Dans une rencontre intense et particulièrement disputée, les deux formations se sont livrées un duel au coude-à-coude dès les premières minutes. À la pause, les Sang et Or comptaient déjà une courte longueur d'avance (16-15).

En seconde période, le Club Africain a longtemps fait douter le leader, faisant preuve d'une grande combativité sans pour autant réussir à inverser la tendance. En fin de match, c'est l'expérience de l'Espérance qui a fait la différence : les joueurs de Bab Souika ont su faire le dos rond et gérer les possessions cruciales pour préserver leur avance d'un petit but jusqu'au coup de sifflet final.

Cette victoire permet à l'Espérance de Tunis de continuer à rêver d'un nouveau doublé championnat-coupe cette saison.

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Les Espérantistes connaîtront leur adversaire dès demain. La seconde demi-finale opposera ce samedi 23 mai le CS Sakiet Ezzit à l'AS Hammamet. Le coup d'envoi sera donné à 15h00 à la salle de Sakiet Ezzit.