Tunisie: Oman - Vers un renforcement de la coopération économique et des investissements

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le vendredi 22 mai 2026, Dr. Hilal bin Abdullah Al Sinani, Ambassadeur du Sultanat d'Oman en Tunisia, qui lui a transmis un message verbal de son frère, M. Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, Ministre omanais des Affaires Etrangères.

À cette occasion, M. le Ministre a souligné la profondeur et la solidité des relations fraternelles et historiques unissant la République Tunisienne et le Sultanat d'Oman, ainsi que la volonté de les hisser aux plus hauts niveaux, conformément à la volonté sincère des dirigeants des deux pays et aux aspirations des deux peuples frères.

Il a également exprimé sa satisfaction quant à la dynamique positive que connaît la coopération bilatérale dans divers secteurs, insistant sur l'importance de renforcer davantage la coopération économique et les investissements entre les deux pays à travers l'intensification des échanges commerciaux et l'exploration des opportunités prometteuses. Il a aussi réaffirmé l'importance de soutenir les échanges culturels et scientifiques et de renforcer les programmes communs dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

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De son côté, l'Ambassadeur du Sultanat d'Oman a salué le niveau distingué de la coopération existant entre la Tunisie et le Sultanat, exprimant la volonté des autorités de son pays de la développer davantage, notamment dans les domaines économique et de l'investissement, ainsi que dans d'autres secteurs prometteurs. Il a enfin souligné l'importance d'une préparation adéquate des prochaines échéances bilatérales.