Tunisie: Services publics - L'immobilisme dénoncé au sommet

Dans le cadre du suivi des affaires quotidiennes du pays, le Président de la République a toujours mis l'accent sur la nécessité pour tous les responsable d'assumer pleinement leur rôle en vue de répondre positivement aux aspirations des citoyennes et citoyens à travers toutes les régions du pays sans la moindre discrimination.

C'est donc dans ce cadre que le Chef de l'Etat a maintenu le suivi des visites inopinées en se rendant dans plusieurs délégations de la région du Cap Bon, notamment à «Marsa Al Oumara», «Al Mangaa» et «Retiba», dans le village de Takelsa, avant de se rendre à Korbous.

Lors de cette tournée, le Président Kaïs Saïed a pu constater bon nombre d'infractions et autres lacunes liées au domaine public tout en s'entretenant avec les habitants de ces localités qui lui ont fait part de leurs doléances et préoccupations, alors qu'un constat plus que triste a été fait quant au projet relatif à la route devant relier Nabeul à Kélibia dans la mesure où les travaux n'ont pas été achevés malgré les huit ans passés, depuis exactement 2018, sans que les choses ne bougent en dépit de l'existence des financements alloués selon les termes mêmes du communiqué de la Présidence de la République

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En outre, à Beni Khiar où il s'est rendu dans la nuit de mardi à mercredi, le Chef de l'Etat a constaté d'autres lacunes au collège de Béni Khiar, qui exige l'exécution immédiate de travaux d'aménagement et de maintenance afin d'assurer la sécurité des élèves et de garantir de meilleures conditions d'études, sachant que les tristes souvenirs de l'effondrement de certains murs dans d'autres institutions éducatives sont encore vivaces.

Face à la multitude de défaillances enregistrées, le Président Kaïs Saïed, s'est rendu, illico presto, au palais du gouvernement à La Kasbah où il a rencontré la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, pour lui faire part, avec insistance, des nombreux dysfonctionnements enregistrés au sein des services publics et qui sont en train de prendre des dimensions intolérables.

Et de souligner que la persistance de cet immobilisme aux divers niveaux est devenue inacceptable, voire insoutenable, surtout que les mises en garde et autres avertissements ont été adressés aux différents responsables des prestations de services publics.

Plus encore, le Chef de l'Etat a martelé, en substance, que la guerre de libération nationale, à laquelle il accorde la priorité absolue, ne peut se poursuivre qu'avec l'aide et le soutien des responsables qui croient en l'obligation de rompre complètement avec les résidus d'un passé odieux tout en se mettant du côté du peuple et de ses droits à un avenir prospère grâce à une nette améliorations des conditions du vécu quotidien.

Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le Président de la République met en avant la nécessité de rompre avec les pratiques et les réflexes d'antan, mais il est clair que, cette fois-ci, la patience présidentielle semble être à bout au vu des retards administratifs et des atteintes aux intérêts des citoyens.

En effet, le Président Saïed ne pouvait être plus direct en adressant des avertissements fermes, voire des ultimatums, aux responsables défaillants en leur envoyant des signaux très clairs tout en menaçant de les remplacer par des compétences patriotes dans le but évident de concrétiser les objectifs de l'État et de répondre positivement aux revendications des citoyens.

Rappelons que le Président de la République avait déjà averti, il y a, à peine un mois, que ceux qui n'honorent pas leurs obligations seront remplacés tout en insistant sur la tolérance zéro envers «les défaillants ou les démissionnaires de fait» et en mentionnant la possibilité de faire appel à «des compétences patriotes» pour assurer la relève. Alors, à bon entendeur...