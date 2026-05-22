Tunisie: Le CAB sort de la Coupe face à l'ESZ - Un échec logique !

Les Cabistes n'ont pas les moyens techniques d'aller plus loin...

On savait, dans la galerie bizertine, que les Cabistes n'avaient pas l'étoffe d'une équipe gagnante. La qualification dans les premiers tours aux dépens de l'ASM et du CS Msaken n'était devenue possible que grâce à un concours de circonstances favorables.

Le public « jaune et noir» en était le chef de file... il a suffi que ces mêmes Cabistes effectuent leur premier déplacement dans cette épreuve pour qu'ils calent. Le CAB quitte ainsi très logiquement la Coupe et c'est déjà une performance d'être arrivé au stade des quarts de finale. Contre l'ESZ pourtant, il s'agit d'un match de fin de saison, les Cabistes n'ont toujours pas résolu le problème récurrent de l'attaque. C'est la léthargie! Même Hidoussi, retourné aux commandes et qui connaît bien la «maison», n'a rien pu faire.

Deux matches contre le même adversaire et deux défaites sur le score de deux à zéro. Le CAB se cherche encore après 30 journées de championnat et quelques matches de Coupe! Étonnant, non ?

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Qu'attend-on pour travailler pendant tout ce temps? Avant- hier, Hidoussi a fait tout ce qui est possible pour surprendre l'adversaire. Il a opté, d'entrée, pour un 4-3-3 souple, mais les joueurs n'ont pas été «souples» à l'image d'un Chihi qui manque l'immanquable à un moment-clé de la partie en frappant le ballon sur le poteau alors que la cage était grande ouverte devant lui. En deuxième période de jeu, c'est au tour de Ahmed Amri de manquer l'égalisation. Trop timide, l'équipe nordiste ne pouvait prendre à défaut la défense de l'ESZ.

Les limites sont atteintes depuis belle lurette...

Il ne restait plus qu'une option à Hidoussi pour espérer faire mieux après avoir encaissé un deuxième but, à savoir chambarder carrément la formation en remplaçant cinq joueurs dont trois d'un coup, mais tout cela n'a rien donné ni sur le terrain ni au tableau d'affichage. «Malgré un but encaissé prématurément, le CAB a su revenir à la charge et a même failli égaliser.

Seulement la chance lui a tourné le dos avec ce tir sur le poteau. En deuxième mi-temps, la situation s'est davantage compliquée et les joueurs n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux», explique le nouvel entraîneur-adjoint Ahmed Souissi, les raisons de cette énième défaite. Et d'ajouter très déçu. «Nous avons été confrontés à plein d'obstacles lors du stage effectué à Sousse. On ne pou- vait rien faire dans de telles conditions». La fin de la saison est venue à temps pour mettre un terme «au massacre», à une situation très critique au club nordiste sur tous les plans...