Tunisie: Athlétisme - Participation tunisienne - Les bonnes performances se succèdent

Les résultats qui nous parviennent de l'étranger et qui concernent nos meilleurs éléments, prouvent que la préparation hivernale a été rondement conduite. Aussi bien pour ceux qui se préparent en Europe que pour ceux qui sont étudiants aux USA où les temps deviennent de plus en plus intéressants.

C'est ainsi qu'après son incroyable performance lors du meeting de la Diamond League de Shanghai samedi dernier, la Tunisienne Maroua Bouzayani, galvanisée par son exploit historique, est passée sous la barre des neuf minutes au 3.000 m steeple pour la première fois de sa carrière.

Bouzayani sera de nouveau en lice en Chine, au meeting de la Diamond League de Xiamen, où elle disputera sa course de prédilection (le 3.000 m steeple) et affrontera une concurrence redoutable, notamment certaines des meilleures athlètes mondiales. Parmi elles, le trio de choc composé de la championne olympique bahreinie Winfred Yavi, de l'Ougandaise Peruth Chemutai (vainqueur à Shanghai) et de la Kényane Faith Cheruiyot.

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L'Éthiopienne Tufa Kena, qui a elle aussi couru le 3.000 m steeple en moins de neuf minutes samedi dernier en terminant quatrième à Shanghai, sera également présente. Bouzayani confirme, course après course, sa progression régulière. Elle a, en effet, battu tous les records nationaux de sa compatriote Habiba Ghribi et inscrit son nom dans les annales de l'athlétisme tunisien. Le niveau de compétition élevé attendu à Xiamen devrait pousser la coureuse tunisienne à rivaliser avec les meilleures mondiales, rendant fort probable l'établissement de nouveaux records personnels et nationaux.

Bonne tenue de Jhinaoui

Mohamed Amine Jhinaoui a terminé neuvième du 1.500 m en 3' 36" 43 lors du meeting continental Bronze d'athlétisme à Savone, en Italie. Spécialiste du 3.000 m steeple, Jhinaoui détient le record national tunisien avec un temps de 8' 07" 73 et s'est qualifié quatrième pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Il se prépare actuellement pour les meetings de la Ligue de diamant, dont la troisième étape aura lieu à Rabat, au Maroc, le 31 mai prochain.

Rappelons que le record de Tunisie du 1.500 mètres en athlétisme en plein air est de 3' 31" 70 chez les messieurs, et de 4' 6" 91 chez les dames. Ils sont détenus par Ali Hakimi avec un temps de 3' 31" 70, établi le 22 août 1997 à Bruxelles et Fatma Lanouar avec un temps de 4' 6"91, établi le 12 juillet 2002 à Rome.

Exploit de Mohamed Amine Adouani

Mohamed Amine Adouani, étudiant à l'Université de Géorgie, a battu le record national du 400 mètres haies, passant sous la barre des 49 secondes avec un temps de 48,75 secondes. Cette performance remarquable fait suite à sa deuxième place lors de la compétition SEC à l'Université d'Auburn aux Etats-Unis.

Il intègre ainsi officiellement le cercle très fermé des athlètes mondiaux de haut niveau sur cette distance.