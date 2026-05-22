Afrique: Finance et développement - Afreximbank démarre 2026 en force avec un bénéfice net en hausse de 25 %

Afreximbank poursuit sa dynamique de croissance. L'institution financière panafricaine a annoncé, le 22 mai 2026 au Caire en Égypte, des résultats solides pour le premier trimestre 2026, marqués par une hausse de 25 % de son bénéfice net et une amélioration globale de sa rentabilité, malgré un environnement économique mondial jugé difficile.

Selon le communiqué publié par le Groupe, le bénéfice net s'est établi à 268,9 millions de dollars américains au premier trimestre 2026, contre 215,4 millions de dollars à la même période en 2025. Une progression soutenue notamment par la croissance des revenus d'intérêts et par une gestion rigoureuse du bilan.

Dans le détail, le produit net d'intérêts a bondi de 24 %, passant de 411,2 millions de dollars au premier trimestre 2025 à 510 millions de dollars cette année. Quant au revenu brut du Groupe, il a atteint 874,1 millions de dollars, contre 784,9 millions de dollars un an plus tôt.

Afreximbank explique cette performance par l'expansion continue de ses activités de financement du commerce et des infrastructures en Afrique et dans les Caraïbes. Son portefeuille de prêts a ainsi progressé de 2 % pour atteindre 42 milliards de dollars américains à fin mars 2026, contre 41 milliards de dollars au 31 décembre 2025.

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L'institution financière souligne également la solidité de sa situation de liquidité. Le Groupe disposait, au terme du trimestre, de 5,6 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, représentant 14 % du total de ses actifs. Un niveau supérieur au minimum stratégique fixé par la Banque.

Autre indicateur rassurant : la qualité des actifs demeure stable avec un ratio de prêts non performants de 2,40 %, inférieur à la moyenne du secteur bancaire africain.

Les fonds propres du Groupe ont également progressé pour atteindre 8,6 milliards de dollars, grâce notamment à de nouveaux apports en capital des actionnaires.

Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques, Afreximbank affirme avoir renforcé son rôle de soutien aux économies africaines.

En mars 2026, la Banque a lancé un Programme d'intervention face à la crise du Golfe doté de 10 milliards de dollars américains. Ce mécanisme vise à aider les États membres à atténuer les conséquences des perturbations mondiales sur les échanges commerciaux, l'approvisionnement énergétique, le tourisme, l'aviation ou encore les importations alimentaires.

Pour M. Denys Denya, premier vice-président exécutif d'Afreximbank, ces résultats traduisent la résilience du modèle économique du Groupe.

« Dans un contexte d'incertitude mondiale persistante et de conditions financières tendues, le Groupe a réalisé une performance solide grâce à une gestion rigoureuse de son bilan, à la qualité de ses actifs et à de solides réserves de capital et de liquidités », a-t-il déclaré.

L'institution panafricaine a également salué la ratification par l'Afrique du Sud de l'Accord d'établissement de la Banque en février 2026. Une avancée stratégique qui permet désormais à Afreximbank d'assurer une couverture continentale complète et de renforcer davantage l'intégration économique africaine.

Fervente défenseure de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Afreximbank continue de jouer un rôle majeur dans le financement du commerce intra-africain, le développement industriel et la transformation économique du continent.