Cote d'Ivoire: Tourisme et loisirs - Siandou Fofana à Shanghai pour positionner 'Sublime Côte d'Ivoire' sur le marché asiatique

La Côte d'Ivoire intensifie son offensive de séduction du marché touristique asiatique. Sous l'impulsion du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, la destination « Sublime Côte d'Ivoire » prendra part au prestigieux salon ITB China 2026, prévu du 26 au 28 mai 2026 au Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center.

À travers cette participation stratégique, la Côte d'Ivoire entend conquérir le gigantesque marché émetteur chinois et, plus largement, l'ensemble du marché asiatique. Une ambition portée par une classe moyenne de plus de 400 millions de voyageurs potentiels, aujourd'hui considérée comme l'un des principaux moteurs de croissance du tourisme mondial.

Pour cette grand-messe du tourisme international, le ministre Siandou Fofana conduira une importante délégation composée de responsables institutionnels et d'opérateurs privés issus des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et du divertissement. Une mobilisation qui traduit la volonté des autorités ivoiriennes d'accélérer le rayonnement international de la destination ivoirienne dans le cadre de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire - 2e génération ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enjeu de cette présence ivoirienne à Shanghai dépasse la simple promotion touristique. Dans le cadre de rencontres B to B et B to C, plusieurs accords de partenariat public-privé (PPP) ainsi que des mémorandums d'entente devraient être signés avec de grands équipementiers chinois spécialisés dans l'écosystème « Tourisme-Hôtellerie-Restauration-Loisirs-Divertissement ». Ces accords visent notamment le transfert de technologies de pointe afin de renforcer la compétitivité de la destination ivoirienne.

Avec plus de 900 exposants issus de 85 pays et régions, 1 700 acheteurs professionnels et plus de 46 000 rendez-vous d'affaires programmés, ITB China 2026 s'impose aujourd'hui comme l'un des rendez-vous incontournables de l'industrie touristique mondiale. L'édition 2026 affiche d'ailleurs une croissance de 20 % par rapport à l'année précédente.

À Shanghai, la Côte d'Ivoire mettra en avant ses principaux atouts : stabilité politique, hospitalité, infrastructures modernes, gastronomie, richesse culturelle, écotourisme, tourisme d'affaires et cadre attractif pour les investisseurs. Des piliers qui s'inscrivent dans la vision de développement touristique portée par le Président Alassane Ouattara à travers le Plan national de développement 2026-2030.

En amont de cette participation, Frédérique Ada-Kouassi a multiplié les actions de promotion et de visibilité en Chine. Son action diplomatique couvre également plusieurs pays asiatiques, notamment la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et la Corée du Nord, offrant ainsi à la Côte d'Ivoire une ouverture stratégique vers des marchés touristiques en pleine expansion.

Au-delà du salon, la participation ivoirienne à ITB China 2026 apparaît comme une véritable opération de diplomatie économique et touristique.

À travers « Sublime Côte d'Ivoire - 2e génération », le pays ambitionne de séduire durablement les acheteurs asiatiques et de consolider son positionnement parmi les destinations émergentes les plus prometteuses du continent africain.

Dans les allées du salon de Shanghai comme dans les cercles d'affaires asiatiques, la Côte d'Ivoire entend ainsi faire valoir son hospitalité, son art de vivre et son ambition de devenir une référence touristique africaine de premier plan.