Cote d'Ivoire: Performance et Excellence - Belife Insurance célèbre ses « Best Of du Trimestre » à Gagnoa

L'Espace Doriane de Gagnoa a vibré, le vendredi 10 avril 2026, au rythme de la célébration et du mérite. Belife Insurance y organisait la première édition du « Best Of du Trimestre » (BOT) de la Région du Gôh, une cérémonie de distinction visant à récompenser l'abnégation des meilleurs commerciaux de l'assureur.

Mettre l'humain au coeur de la stratégie pour garantir une performance durable. C'est le message fort qui a sous-tendu la première édition du BOT de Belife Insurance dans la cité du Gôh. Devant un parterre de collaborateurs venus de toute la Côte d'Ivoire -- d'Abidjan à Korhogo, en passant par Bouaké et Daloa -- la compagnie a tenu à honorer ceux qui, par leur dynamisme, portent la croissance du groupe.

Un leadership porté par les résultats

Pour Alain Kouassi, Chef d'agence de Gagnoa et sacré Meilleur Chef d'Agence du premier trimestre 2026, cette cérémonie est une consécration collective. « Je dédie cette récompense à mes collaborateurs. Ce sont mes commerciaux qui vont sur le terrain, ce sont eux qui font les chiffres », a-t-il confié avec émotion. Il a également souligné que dans ce métier, la promotion ne dépend pas des affinités mais du travail acharné selon des critères bien définis.

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Une vision partagée par la direction commerciale, représentée par Silué Mamaery. Ce dernier s'est dit « comblé » par des équipes qui ont dépassé leurs objectifs de 24% sur un trimestre pourtant réputé difficile. « Au bout de la peine se trouve le réconfort. C'est bien d'avoir un bon premier trimestre, mais c'est mieux d'avoir une bonne année », a-t-il rappelé pour encourager le maintien de cette cadence.

Le sacre de l'élite et un appel à la jeunesse

La cérémonie a mis en lumière des parcours inspirants, à l'image de Francine Fleure Yabayou, récompensée dans la catégorie Agency Supervisor. « Cette distinction me booste et je pense que je vais redoubler d'efforts. À ceux qui hésitent, je dis : vouloir c'est pouvoir », a-t-elle témoigné.

De son côté, Octave Assogba, distingué comme meilleur directeur des agences du trimestre, a profité de cette tribune pour lancer un appel vibrant à la jeunesse ivoirienne. Récusant l'idée d'un chômage inévitable, il a invité les jeunes en quête de travail bien rémunéré à rejoindre Belife. « Nous recrutons des personnes qui démarrent la vie et nous transformons leur vie en millionnaires », a-t-il affirmé, tout en rappelant l'importance de l'assurance comme outil d'épargne et de prévoyance pour les familles.

Le tableau d'honneur de la 1ère édition :

Catégorie Rooky : Remi Doh (Agence San Pedro Succès) -- Chèque de 100 000 Fcfa.

Catégorie Best of Coach : Edith N'cho (Agence San Pedro Succès) -- Chèque de 100 000 Fcfa.

Catégorie Agent : Siaka Ouattara (Agence Bouaké Renaissance).

Catégorie Team Leader : Etienne Kra Kouadio (Agence Daloa Elite).

Catégorie Agency Supervisor : Francine Fleure Yaba You.

Catégorie Agency Manager : Alain Kouassi (Gagnoa) et Libera Octove Assogba.

En clôturant cette soirée, Belife Insurance réaffirme sa position de leader engagé, non seulement dans la protection de ses clients, mais aussi dans la valorisation de son capital humain.