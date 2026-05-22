Afrique: CEVA Logistics renforce sa présence sur le continent et s'implante en Guinée, au Gabon et en République du Congo

CEVA Logistics, leader mondial de la logistique 3PL, poursuit son développement en Afrique et annonce l'ouverture de trois nouvelles agences en Guinée, au Gabon et en République du Congo. Avec des bureaux à Conakry, Libreville et Pointe-Noire, CEVA renforce sa proximité client et accroît sa capacité d'exécution en transport et logistique en Afrique de l'Ouest.

Alors que le continent africain offre de nouvelles opportunités de développement et de régionalisation des chaînes d'approvisionnement, CEVA Logistics ambitionne d'y devenir un acteur majeur du transport de marchandises et de la logistique, en s'appuyant sur son maillage territorial et son expertise sectorielle. Dans cette perspective, CEVA ouvre des bureaux à Conakry, Libreville et Pointe-Noire, dédiés à la gestion de flux aériens et maritimes.

Ces nouvelles implantations en Afrique de l'Ouest viennent compléter le réseau de CEVA et renforcent une offre de solutions logistiques de bout en bout, combinant transport maritime et aérien vers et depuis les hubs mondiaux, transport terrestre et ferroviaire, ainsi que des capacités de stockage incluant des parcs de conteneurs et des entrepôts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce à ce réseau intégré, CEVA accompagne ses clients avec des solutions door-to-door, y compris sur des flux intra-africains, en s'appuyant sur des portes d'entrée portuaires et aéroportuaires et sur des corridors terrestres. Cette présence élargie permet de servir l'ensemble des secteurs d'activité avec un niveau de service harmonisé, au plus près des marchés.

Une empreinte panafricaine élargie

Depuis 2020, CEVA a investi massivement sur le continent africain, notamment au travers d'acquisitions stratégiques, dont celle, en 2022, de Spedag Interfreight, venue renforcer l'offre en logistique de projets. L'intégration de GEFCO en 2022 et de Bolloré Logistics en 2024 a également contribué à cette expansion, grâce à leurs implantations respectives dans les pays du Maghreb et en Afrique subsaharienne.

À cela s'ajoutent des participations dans des sociétés, comme en Éthiopie, ainsi que la création de coentreprises, comme celle établie au Nigeria en avril 2026 avec Lagos Free Zone, donnant naissance à CEVA Logistics FZE.

En élargissant progressivement son empreinte panafricaine, CEVA soutient la croissance des échanges depuis et vers l'Afrique et contribue au développement des acheminements vers les territoires intérieurs grâce à son réseau de corridors terrestres.

Aujourd'hui, CEVA propose des solutions logistiques dans 40 pays d'Afrique, et dispose d'une présence directe dans 23 d'entre eux au travers de plus de 60 sites.

Mathieu Friedberg, Directeur général, CEVA Logistics, déclare : « L'Afrique est un continent en plein développement et nous sommes convaincus que la logistique est un levier clé pour renforcer l'intégration régionale, développer des corridors de transport efficaces et accélérer la transition vers des solutions plus durables. Ces nouveaux bureaux en Guinée, au Gabon et en République du Congo illustrent notre démarche d'être au plus près des besoins clients en combinant expertise internationale et exécution locale. »

À propos de CEVA Logistics

CEVA Logistics, un leader mondial de la logistique de tierce partie, fournit des solutions globales de chaîne d'approvisionnement pour connecter les personnes, les produits et les fournisseurs dans le monde entier. Basé à Marseille, CEVA Logistics propose une large gamme de solutions personnalisées de bout en bout en logistique contractuelle et transport aérien, maritime, terrestre et de véhicules finis.

CEVA Logistics est présent dans plus de 170 pays à travers le monde avec près de 110 000 employés répartis sur plus de 1 700 sites. Avec un chiffre d'affaires de 18,3 milliards de dollars en 2025, CEVA Logistics fait partie du Groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Pour de plus amples informations, consultez www.cevalogistics.com ou bien contactez : media@cevalogistics.com.