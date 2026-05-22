Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - La Bni offre au Pnlc trois appareils pour éliminer les cellules pré-cancéreuses

Dans le cadre de son engagement en faveur de la prévention du cancer, la Banque nationale d'investissement (Bni) a apporté un appui technique au Programme national de lutte contre le cancer (Pnlca). Cette action s'est matérialisée par la remise de trois appareils de pointe destinés à l'éradication des cellules pré-cancéreuses, le vendredi 22 mai 2026, au centre intégré de la banque situé à Cocody. Le don a été réceptionné par le directeur coordonnateur du Pnlca, le professeur Innocent Adoubi.

Selon le directeur général de la Bni, Youssouf Fadiga, cette cérémonie présente une triple dimension : sanitaire, sociale et humaine. Il a souligné que cette rencontre a surtout permis de procéder officiellement à la remise de ces équipements au Pnlca, en vue de renforcer ses actions de lutte contre le cancer.

Il a également indiqué que l'événement a été marqué par une distinction attribuée à la Bni. En effet, la banque a obtenu le deuxième prix dans le domaine de la santé au travail, catégorie grande entreprise, lors de l'édition 2025 du concours santé et sécurité au travail organisé par la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), dans le cadre du programme Vision Zéro.

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Abordant la problématique du cancer, Issouf Fadiga a rappelé qu'il s'agit d'un défi majeur, en particulier en Afrique. Il a insisté sur l'importance de la prévention, du dépistage précoce et de l'accès à des équipements adaptés pour sauver des vies. À travers ce don, la Bni entend ainsi contribuer à améliorer la prise en charge des patients, notamment des femmes exposées au cancer du col de l'utérus, tout en affirmant son engagement en tant qu'entreprise citoyenne.

Concernant la distinction obtenue, il a précisé qu'elle récompense les efforts déployés par la banque pour assurer à ses employés un environnement de travail sain et sécurisé, condition indispensable pour une performance durable.

De son côté, le professeur Innocent Adoubi s'est réjoui de cette donation qu'il qualifie de capitale pour le Pnlca. Il a expliqué que ces équipements permettront de renforcer significativement l'efficacité des interventions sur le terrain, en particulier pour la prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Grâce à leur facilité de transport et d'utilisation, ils permettront d'étendre les activités du programme jusqu'aux zones les plus reculées, en assurant à la fois le dépistage et le traitement.

Il a néanmoins rappelé l'ampleur des besoins, soulignant qu'environ 3 000 femmes sont dépistées et diagnostiquées chaque année avec un cancer du col de l'utérus, dont plus de 1 400 en décèdent. Cette situation en fait un véritable problème de santé publique.

Le professeur Adoubi a également insisté sur le fait que cette maladie peut être éradiquée si elle est détectée à un stade précoce, car elle se traite facilement à ce niveau. Il a précisé que les lésions précancéreuses touchent fréquemment des femmes âgées de 39 à 45 ans, souvent piliers de leurs familles. Selon lui, une action rapide permettrait de sauver de nombreuses vies.

Il a enfin rappelé que le dépistage et le traitement précoces des lésions précancéreuses constituent des moyens efficaces de prévenir l'apparition du cancer. Ce don intervient donc à un moment crucial, puisqu'il permettra d'élargir la couverture du programme et de protéger un plus grand nombre de femmes à risque.

Au-delà de ce geste, il a appelé le secteur privé ainsi que les autres institutions à renforcer leur engagement aux côtés du ministère de la Santé et de la Couverture maladie universelle dans la lutte contre le cancer.