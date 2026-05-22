Afrique: Journées des investisseurs de la NBA - Adjé Silas Metch vend les atouts de la Côte d'Ivoire à Kigali

La Côte d'Ivoire confirme ses ambitions de devenir un hub majeur du sport business en Afrique.

À l'occasion de la première édition des Journées des investisseurs de la National Basketball Association et de la Basketball Africa League, ouvertes le jeudi 21 mai 2026 à Kigali, le ministre ivoirien des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, a présenté la Côte d'Ivoire comme une destination sportive de premier plan pour les investisseurs internationaux.

Prenant part à un panel de haut niveau consacré à l'économie du sport et aux investissements dans les infrastructures sportives, le ministre ivoirien a partagé la vision portée par le Président Alassane Ouattara en matière de modernisation du secteur sportif.

Face à un parterre composé d'investisseurs internationaux, d'acteurs du sport business mondial et de responsables institutionnels, Adjé Silas Metch a mis en lumière les importants investissements réalisés ces dernières années pour construire et rénover des infrastructures capables d'accueillir des compétitions continentales et internationales.

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« Nous traduisons par des actions concrètes la vision du Président Ouattara à travers la modernisation des infrastructures, la professionnalisation progressive des disciplines sportives, l'ouverture du secteur aux investissements privés et l'exploitation économique des infrastructures sportives », a-t-il déclaré.

Aux côtés de Rui Luís Falcão Pinto de Andrade et de Peter Ogwang, le ministre ivoirien a également insisté sur les perspectives de croissance du marché sportif africain, aujourd'hui considéré comme l'un des secteurs les plus prometteurs du continent.

Dans cette dynamique, Adjé Silas Metch a invité les investisseurs présents à effectuer prochainement une mission de prospection à Abidjan afin de découvrir les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures sportives et de l'économie du sport.

L'intérêt manifesté par plusieurs investisseurs à l'issue du panel semble confirmer l'attractivité croissante du marché ivoirien. Plusieurs porteurs de projets ont ainsi approché la délégation ivoirienne pour exprimer leur volonté de collaborer avec la Côte d'Ivoire.

Profitant de cet engouement, le ministre ivoirien des Sports a présenté un ambitieux projet de construction d'une grande Arena moderne destinée à accueillir des compétitions internationales ainsi que de grands événements sportifs et culturels.

Cette mobilisation autour de la délégation ivoirienne à Kigali traduit le positionnement croissant de la Côte d'Ivoire comme futur acteur majeur du sport business africain. Une ambition soutenue par une politique volontariste visant à attirer des investissements structurants au bénéfice de la jeunesse et de l'économie nationale.

Il convient de noter que la délégation ivoirienne à ces Journées des investisseurs de la National Basketball Association et de la Basketball Africa League est conduite par Kobenan Kouassi Adjoumani.