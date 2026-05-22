Cote d'Ivoire: Convention de partenariat - Inades Formation et le Cires s'unissent pour le développement rural

Inades Formation et le Centre Ivoirien de Recherches Économiques et Sociales (Cires) ont officialisé, ce vendredi 22 mai 2026, à Cocody, un accord de partenariat visant à mettre en place une plateforme dédiée au renforcement de la recherche et du développement en milieu rural.

À cette occasion, le directeur général du Cires, Dr Diarra Ibrahim, a expliqué que ce partenariat permettra de conduire des actions communes en faveur du secteur agricole. « Cette collaboration a pour objectif de réfléchir ensemble aux moyens d'améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs, ainsi que d'optimiser la production et l'ensemble de la chaîne de valeur », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que le Cires propose des formations de niveau master et doctorat en partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny, ajoutant que des opportunités d'accueil d'étudiants pourraient être offertes au sein d'Inades Formation.

Selon Dr Diarra Ibrahim, cet accord met en évidence le rôle essentiel de la recherche dans l'orientation des actions de terrain, afin d'en garantir l'efficacité et de contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

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De son côté, le secrétaire général d'Inades Formation, Sena Adessou a salué la signature de ce partenariat avec un centre de recherche de renom. Il a indiqué que cette collaboration intervient dans un contexte marqué par la complexité croissante des défis sociétaux.

« Inades Formation accompagne le monde agricole dans ses transformations et oeuvre à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales. Face aux enjeux actuels, la collaboration avec un centre de recherche reconnu comme le Cires est indispensable », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que ce partenariat favorisera la mise en oeuvre de projets communs, notamment sur les liens entre changement climatique et santé, dans le but d'identifier des solutions concrètes. Il contribuera également à la valorisation de la recherche et au renforcement des actions de plaidoyer en vue d'influencer les politiques publiques.

En conclusion, Sena Adessou s'est dit convaincu que cette coopération permettra de développer des initiatives et des recherches utiles au progrès du continent africain.