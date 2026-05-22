Congo-Kinshasa: Affrontements AFC-M23 / Wazalendo - Des attaques signalées dans plusieurs villages de Masisi

De violents combats se sont poursuivis ce vendredi 22 mai 2026 dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu). La rébellion de l'AFC-M23 et la coalition des Wazalendo, alliée aux FARDC, s'affrontent pour le cinquième jour consécutif. Selon plusieurs sources locales, les affrontements se concentrent actuellement sur les axes Katoyi-Rubaya et Ufamandu-Ngungu, dans les secteurs de Katoyi et la chefferie des Bahunde.

Des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus depuis tôt ce vendredi dans le groupement de Kibabi, mais aussi dans la chefferie des Bahunde, où une coalition de groupes Wazalendo a lancé des attaques simultanées contre les positions de l'AFC-M23.

D'un côté, la coalition des groupes PARECO, dirigée par un chef connu sous le nom de Kigingi, a attaqué la localité de Chugi, sur l'axe Kinigi-Kavuta, dans le groupement de Kibabi, à environ 30 kilomètres de la cité minière de Rubaya.

De l'autre, une alliance de combattants Mai-Mai Lamuka et du groupe de Mutayomba a mené une offensive sur l'axe Gashovu-Mahiga, en direction de Ngungu, dans le groupement d'Ufamandu.

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Psychose à Katoyi et Osso-Banyungu

Ces combats, qui entrent ce vendredi dans leur cinquième jour, provoquent une vive psychose dans les secteurs de Katoyi et Osso-Banyungu, ainsi que dans la chefferie des Bahunde.

Après avoir repris plusieurs villages ces derniers jours, selon des sources locales, les combattants Wazalendo auraient été repoussés jeudi soir par l'AFC-M23, qui aurait reconquis les localités de Gasake, Kinigi et Kaniro à l'issue de violents affrontements.

Cependant, les Wazalendo maintiendraient encore leur présence à Katoyi-Centre, Luke, Kasenyi et dans les localités environnantes.

La situation demeure donc confuse et très volatile dans ces zones. Celles-ci sont en grande partie vidées de leurs populations civiles, qui ont fui les violences.