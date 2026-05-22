Congo-Kinshasa: Ebola - L'évêque du diocèse de Butembo-Beni appelle au respect des mesures barrières

Dans un communiqué pastoral publié le 20 mai, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Mgr Melchisédech Sikuli Paluku, a exhorté les fidèles et la population à appliquer les mesures de santé publique afin de limiter la propagation de la maladie à virus Ebola, signalée en RDC et dans l'Ouganda voisin.

Il a insisté sur le rôle des communautés religieuses dans la sensibilisation et la prévention, afin de freiner toute propagation de la maladie dans les zones à risque.

L'évêque demande la réinstallation des dispositifs de lavage des mains dans les lieux de culte et recommande la présence d'agents chargés de veiller au respect des règles d'hygiène. L'usage de l'eau chlorée, de l'eau de javel, le port du masque ainsi que les désinfectants sont également encouragés.

Le prélat catholique annonce par ailleurs la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de l'échange des mains comme signe de paix durant les célébrations eucharistiques. Cette mesure vise à réduire les contacts physiques directs dans un contexte d'alerte sanitaire renforcée.

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La ville de Butembo a déjà enregistré un cas confirmé d'Ebola. Dans plusieurs endroits, les autorités ont réinstallé des dispositifs de lavage systématique des mains, des équipements sanitaires et des points de prise de température, après la résurgence de l'épidémie déclarée il y a une semaine dans la province voisine de l'Ituri.

Par exemple, à l'entrée de nombreux établissements scolaires de Butembo, les dispositifs de lavage des mains sont de retour : des lavabos ont été installés devant les salles de classe afin de renforcer la prévention contre Ebola.