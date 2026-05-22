Congo-Kinshasa: Francophonie - La candidature de Juliana Lumumba officiellement lancée à Paris

La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement lancé, jeudi 21 mai 2026 à Paris (France), la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Devant plusieurs personnalités du monde francophone, Judith Suminwa a plaidé pour une Francophonie qui avance :

« La candidature de Madame Juliana Amato Lumumba incarne une Francophonie qui avance. Une Francophonie qui ose. Une Francophonie qui se renouvelle sans renier ses valeurs ».

Selon elle, cette candidature symbolise le rayonnement du leadership féminin africain sur la scène internationale.

Ce que veut Juliana Lumumba

« Cette candidature porte d'abord le témoignage et la mémoire des combats menés par les peuples du Sud global pour leur dignité, leur souveraineté et leur droit à participer pleinement à une culture de coopération et de destin partagé », a pour sa part déclaré la candidate Lumumba.

Pour elle, la langue française doit devenir un outil capable « d'aider le monde à se réconcilier avec les exigences d'un avenir solidaire », dans un contexte mondial marqué par les fractures identitaires, les radicalités idéologiques et les désordres géopolitiques.