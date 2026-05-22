Congo-Kinshasa: 14 radios communautaires dotées de kits solaires grâce à la MONUSCO en Ituri

Quatorze stations de radio communautaires de la province de l'Ituri bénéficient grâce à l'installation de systèmes d'énergie solaire.

Ce projet, entièrement financé par la MONUSCO à hauteur d'environ 150 000 dollars américains, vise à garantir l'autonomie énergétique de ces médias clés pour la consolidation de la paix et la lutte contre la désinformation.

Un ouf de soulagement face à la crise énergétique

L'accès à l'électricité reste un défi majeur pour la majorité des médias de Bunia.

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La remise officielle des équipements aux quatre derniers bénéficiaires s'est déroulée jeudi 21 mai à Bunia. Pour de nombreux responsables de stations, cette dotation arrive à point nommé pour éviter l'arrêt complet de leurs grilles des programmes.

Le cas de la radio CANDIP, rattachée à l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de Bunia, illustre parfaitement cette précarité.

Privée de courant électrique du réseau public depuis près de trois ans, la station dépendait exclusivement d'un groupe électrogène gourmand en ressources, consommant environ 20 litres de carburant par jour.

« N'eût été cette dotation en kits solaires, la radio CANDIP serait déjà fermée », a reconnu avec gratitude son directeur, Freddy Lorima, soulignant que cette autonomie va permettre de relancer durablement les émissions au profit de milliers d'auditeurs.

Pérenniser la diffusion et le travail journalistique

Sur la vingtaine de stations que compte la région, quatorze ont déjà pu basculer vers cette source d'énergie propre et stable. Maki Ndjango, responsable de la radio Sauti ya Injili, confirme que l'énergie solaire vient résoudre un véritable casse-tête quotidien pour les techniciens et les animateurs.

En marge de cet appui matériel d'envergure, la section de l'Information publique de la MONUSCO accompagne également les professionnels des médias sur le plan technique. Plusieurs sessions de formation axées sur l'écriture journalistique et les techniques de lutte contre la désinformation ont été dispensées à Bunia.

L'objectif partagé reste la diffusion d'informations vérifiées, crédibles et constructives pour le processus de paix régional.