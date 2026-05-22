Congo-Kinshasa: La BCC lance sa plateforme Bloomberg FXGO pour réguler le marché de change au pays

La Banque centrale du Congo (BCC) renforce son contrôle sur le marché de change en RDC.

Elle a, pour ce faire, lancé jeudi 21 mai à Kinshasa, sa nouvelle plateforme dénommée « Bloomberg FXGO ».

Cet outil informatique lui permet de maîtriser non seulement les opérations de change, mais aussi les instruments du marché monétaire en RDC.

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Lors du lancement de cette plateforme, à la Galerie La Fontaine, dans la commune de la Gombe, les cadres de la BCC ont exprimé leur satisfaction.

Cet outil digital aide la BCC à consolider les prix provenant de plusieurs fournisseurs de liquidité et facilite l'accès à différents workflows de négociation.

Cette nouvelle approche offre une meilleure visibilité à tous les intervenants du marché et permet la diffusion des données relatives aux transactions.

Pour le gouverneur de la BCC, le lancement de cette plateforme marque la naissance d'une nouvelle architecture financière en RDC.

Il a assuré que cette réforme profitera à tous les opérateurs du circuit bancaire à travers le pays.

FXGO connecte ses utilisateurs à un pool de liquidités exceptionnel et regroupe des teneurs de marché dans plus de 140 pays, représentant des centaines d'institutions financières et des milliers de bureaux de trading.

Cela permet d'obtenir des cotations compétitives, y compris sur les paires de devises des marchés émergents.