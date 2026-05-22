Congo-Kinshasa: Environ 78 détenus de la prison de Butembo en attente d'examen de recours de leurs dossiers

Au moins 78 détenus condamnés en premier ressort par le Tribunal militaire de garnison Butembo attendent toujours l'examen de leurs recours devant la juridiction d'appel.

Contacté jeudi 21 mai par Radio Okapi, le Réseau pour les Droits de l'Homme (REDHO) rapporte que de nombreux détenus sont incarcérés depuis plus de deux ans sans jugement ou en attente de jugement.

Pour Muhindo Wasivinywa, coordonnateur du REDHO, il est urgent d'entamer l'examen de recours des dossiers de ces détenus.

Il explique qu'il n'est pas normal que des prisonniers puissent passer de longues périodes en prison sans aucun examen de leurs cas. Il affirme :

« Certains sont en train de purger les peines prononcées au premier degré alors que leurs dossiers sont encore en appel. Il est important que la Cour militaire du Nord-Kivu puisse réexaminer ces dossiers. Le constat est que certains détenus ont déjà passé plus de quatre à cinq ans en détention malgré leurs recours. »

Selon cette structure, des cas de décès sont également signalés ces derniers mois au sein de cette maison carcérale.

Pour sa part, le Président de la cour militaire du Nord-Kivu n'a jusque-là donné aucune réaction officielle face à cette situation.