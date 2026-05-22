Afrique de l'Ouest: Sénégal - Le Trésor Public lève 55 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a levé ce vendredi 22 mai 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 55 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ,5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 50 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 77,078 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 154,16%.

Le montant des soumissions retenu est de 55 milliards FCFA et celui rejeté 22,078 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 71,36%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,46% pour les bons, 8,09% pour les obligations de 3 ans, 7,82% pour celles de 5 ans et 7,78% pour celles de 7 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La DGCPT s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 24 mai 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 26 mai 2029 pour les titres de 3 ans, au 26 mai 2031 pour ceux de 5 ans et au 26 mai 2033 pour celles de 7 ans. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans, 6,45% pour celles de 5 ans et 6,60% pour celles de 7 ans, et ce dès la fin de la première année.