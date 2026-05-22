Afrique de l'Ouest: BRVM - La CIE à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive

22 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour la seconde journée consécutive, le titre Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) se retrouve à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec 7,45% au terme de la séance de cotation de ce vendredi 22 mai 2026.

Le cours de ce titre s'est établi à 4 040 FCFA contre 3 760 FCFA la veille, soit une augmentation de 280 FCFA. A l'issue de l'exercice 2025, la CIE a réalisé un résultat net de 13,127 milliards de FCFA contre 10,101 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 30%. Il faut signaler que la direction de cette entreprise projette d'affecter aux dividendes 13,104 milliards de FCFA.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,40% 4 210 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 2 645 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,25% à 2 700 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 4,12% à 13 005 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 5,09% à 18 000 FCFA), BOA Bénin (moins 4,99% 8 950 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 4,56% 4 400 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 2,76% à 7 390 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 2,37% à 3 700 FCFA).

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Après plusieurs journées de hausses, l'indice BRVM Composite s'est replié de 0,13% à 421,02 points contre 421,55 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre une légère hausse de 0,03% à 197,61 points contre 197,55 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,15% à 164,10 points contre 163,85 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il est en léger repli de 0,01% à 297,56 points contre 297,60 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 1,38% à 165,00 points contre 162,76 points la veille.

La valeur des transactions s'est rehaussée à 3,170 milliards de FCFA contre 1,520 milliard de FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation du marché des actions est passée de 16 239,431 milliards de FCFA la veille à 16 218,856 milliards FCFA ce mercredi 20 mai 2026, soit une baisse de 20,575 milliards.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une hausse de 2,122 milliards, à 12 040,183 milliards FCFA contre 12 038,061 milliards FCFA la veille.

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