Afrique de l'Ouest: BRVM - La CIE à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive

Pour la seconde journée consécutive, le titre Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) se retrouve à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec 7,45% au terme de la séance de cotation de ce vendredi 22 mai 2026.

Le cours de ce titre s'est établi à 4 040 FCFA contre 3 760 FCFA la veille, soit une augmentation de 280 FCFA. A l'issue de l'exercice 2025, la CIE a réalisé un résultat net de 13,127 milliards de FCFA contre 10,101 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 30%. Il faut signaler que la direction de cette entreprise projette d'affecter aux dividendes 13,104 milliards de FCFA.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,40% 4 210 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 2 645 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,25% à 2 700 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 4,12% à 13 005 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 5,09% à 18 000 FCFA), BOA Bénin (moins 4,99% 8 950 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 4,56% 4 400 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 2,76% à 7 390 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 2,37% à 3 700 FCFA).

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Après plusieurs journées de hausses, l'indice BRVM Composite s'est replié de 0,13% à 421,02 points contre 421,55 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre une légère hausse de 0,03% à 197,61 points contre 197,55 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,15% à 164,10 points contre 163,85 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il est en léger repli de 0,01% à 297,56 points contre 297,60 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 1,38% à 165,00 points contre 162,76 points la veille.

La valeur des transactions s'est rehaussée à 3,170 milliards de FCFA contre 1,520 milliard de FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation du marché des actions est passée de 16 239,431 milliards de FCFA la veille à 16 218,856 milliards FCFA ce mercredi 20 mai 2026, soit une baisse de 20,575 milliards.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une hausse de 2,122 milliards, à 12 040,183 milliards FCFA contre 12 038,061 milliards FCFA la veille.