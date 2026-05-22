Ile Maurice: Andry Rajoelina chercherait l'appui de la France selon «Mayotte La Première»

Selon des informations rapportées par le média Mayotte La Première, l'ancien président malgache Andry Rajoelina se trouve actuellement à Paris après avoir quitté son exil à Dubaï. D'après le journal, il serait arrivé hier, à la mi-journée à bord d'un vol Emirates. La journaliste Volana Razafimanantsoa affirme l'avoir aperçu à l'aéroport. Il se trouvait seul, sans garde du corps ni membres de sa famille, et aurait indiqué simplement vouloir rester discret.

Toujours selon Mayotte La Première, ce déplacement aurait pour objectif de solliciter le soutien de la France dans l'enquête judiciaire visant l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, actuellement en détention provisoire à Maurice pour des accusations de blanchiment d'argent et de trafic d'influence. L'affaire est également suivie par la justice malgache, qui a déjà émis trois mandats d'arrêt internationaux contre Mamy Ravatomanga. Les autorités malgaches lui reprochent notamment des faits présumés de détournement de fonds publics, corruption, abus de fonction, blanchiment d'argent et octroi d'avantages injustifiés.

Selon le journal, cette démarche pourrait davantage tendre les relations entre la France et le nouveau régime malgache, déjà fragilisées après l'expulsion d'un agent de l'ambassade française à Madagascar. Les nouvelles autorités reprochent notamment à Paris d'avoir facilité l'exfiltration d'Andry Rajoelina avant la prise de pouvoir des militaires en octobre 2025.

Le média indique également qu'Andry Rajoelina, qui détient la nationalité française, fait l'objet d'une plainte déposée en décembre dernier par des membres du collectif Gen Z pour haute trahison envers l'État et le peuple malgache, abus de pouvoir et violations de la Constitution. Toutefois, la Constitution malgache prévoit que seule l'Assemblée nationale peut engager une procédure devant la Haute cour de justice contre un président.

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De son côté, l'entourage d'Andry Rajoelina confirme sa présence en France, tout en affirmant qu'il s'agit d'une visite à caractère privé et familial.