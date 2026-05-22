Ile Maurice: Vallée-Pitot - Trois suspects arrêtés et placés en détention

Le lundi 18 mai, un jeune homme de 18 ans a signalé des faits de séquestration qui auraient débuté début mai, après avoir fait la connaissance de trois suspects à Vallée-Pitot. Il affirme avoir été invité à rejoindre un groupe lié à des activités de rassemblement. Quelques jours plus tard, il se serait rendu avec eux en véhicule à Jin-Fei pour participer à un événement.

Toutefois, sur le chemin du retour, la situation aurait basculé. Le jeune homme déclare avoir été menacé à l'arme blanche et contraint, sous la menace de violences, de se soumettre aux exigences des suspects. Il affirme avoir été transporté contre son gré et retenu durant plusieurs heures, au cours desquelles il aurait subi des actes d'intimidation et de violence, ainsi que des demandes d'argent.

Il indique également avoir été frappé, humilié et contraint de remettre ses biens personnels, dont une motocyclette. Il aurait ensuite reçu des soins médicaux à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis.

Une opération policière menée hier, jeudi 21 mai, par les unités de la Criminal Investigation Division de Plaine-Verte, Vallée-Pitot et Fanfaron, ainsi que la Divisional Crime Investigation Unit Metro North, a conduit à l'arrestation de trois individus suspectés de ces délits.

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Âgés de 19 à 27 ans, ils sont domiciliés à Vallée-Pitot. Deux sont mécaniciens et le troisième exerce dans le secteur du recyclage de la ferraille. L'un d'eux est déjà connu des services de police. Tous ont nié les accusations portées contre eux, mais ont été formellement identifiés par la victime.

Après leur interrogatoire, ils ont été placés en détention avant de comparaître en cour vendredi.