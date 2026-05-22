Ile Maurice: La canne bientôt de retour sur des terres abandonnées

Retour à la canne. Le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, a effectué une visite de terrain hier matin à Petit-Camp afin de constater l'avancement des travaux de réhabilitation de terres sucrières abandonnées destinées à la replantation de la canne.

Cette visite s'est déroulée en présence de la Chief Government Whip, Stéphanie Anquetil. Le projet est porté par la Petit Camp Multipurpose Cooperative Society Ltd, en collaboration avec la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA). L'initiative prévoit la réhabilitation d'environ 190 arpents de terres sur une période de trois ans.

Ces terrains, laissés à l'abandon depuis plusieurs années, retrouveront une vocation agricole dans le cadre d'un vaste programme national visant à remettre en culture quelque 8 000 arpents de terres délaissées à travers le pays.

Lors de cette visite, Arvin Boolell a insisté sur l'importance stratégique de la terre pour la sécurité alimentaire du pays. «La terre fait vivre et nourrit la population. Nous avons le devoir de nous assurer qu'elle soit utilisée de manière optimale», a-t-il déclaré.

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Le ministre a également salué l'engagement de la coopérative de Petit-Camp et le soutien technique apporté par la MCIA. Il a souligné que les coopératives agricoles continuent de bénéficier de plusieurs dispositifs d'accompagnement et d'aides gouvernementales.

Par ailleurs, le projet prévoit l'introduction de cultures intercalaires, notamment la pomme de terre, au sein des champs de canne. Arvin Boolell a enfin réaffirmé la volonté du gouvernement de promouvoir une agriculture intelligente, durable et axée sur les nouvelles technologies afin d'assurer une meilleure productivité agricole sur le long terme.