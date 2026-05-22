Sénégal: Yankhoba Diémé veut enclencher la modernisation du secteur des transports

Interpellé sur la situation que vit le secteur des transports lors des questions d'actualité au gouvernement, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, est revenu sur les grands chantiers engagés par le gouvernement pour moderniser le système de transport sénégalais.

D'abord, à l'approche de la Tabaski, le ministre a rassuré sur les mesures prises pour gérer les importants flux de voyageurs à travers le pays. « Pendant les fêtes, il y a un rush et, forcément, des perturbations, mais nous faisons en sorte de gérer les flux massifs de voyageurs à l'intérieur du pays », a-t-il déclaré, évoquant l'opération spéciale mise en place pour cette période.

Le ministre a également insisté sur le vaste programme de renouvellement du parc automobile. Selon lui, les États généraux des transports publics constituent désormais « le tableau de bord » des réformes engagées dans le secteur. Ces concertations ont abouti à « 25 recommandations » avec un « taux de consensus de 96 % ».

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Parmi les priorités figurent la sécurité routière et les réformes réglementaires. Yankhoba Diémé a annoncé qu'un nouveau Code de la route est actuellement en préparation en vue de son adoption prochaine en Conseil des ministres. Ce texte prévoit notamment l'introduction de la vidéo-verbalisation ainsi qu'une révision du montant des contraventions, qui devrait permettre de revoir la fourchette actuelle, comprise entre 5.000 et 20.000 Fcfa.

Concernant le secteur ferroviaire, le ministre a évoqué les discussions en cours autour du Train Express Régional (Ter) et du Bus Rapid Transit (Brt). Il a indiqué être en concertation avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse afin de trouver des solutions adaptées aux besoins de mobilité.

À propos du Ter, il a annoncé une phase pilote destinée à limiter les perturbations, ainsi qu'une augmentation du nombre de rames. Il a également évoqué des « rectifications techniques » et des « ajustements à apporter aux rails » avant l'ouverture de la phase II reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne.