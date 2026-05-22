Afrique: « La Chine demeure un partenaire crédible et fiable du continent »

22 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Kandé

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, Miao Deyu, croit à un avenir encore plus radieux de la coopération entre son pays et l'Afrique. Aujourd'hui, vendredi 22 mai 2026, à Beijing, capitale chinoise, il a fait un plaidoyer pour que la coopération sino-africaine, déjà dynamique, puisse profiter des opportunités du contexte. Miao Deyu se prononçait lors d'un séminaire de haut niveau organisé sur le thème : « Tarif zéro : une nouvelle voie pour un nouveau séjour de la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique pour une nouvelle ère ».

Face à de nombreux représentants des pays africains, le vice-patron de la diplomatie chinoise a demandé la matérialisation d'une approche systémique pour le renforcement de la coopération entre la Chine et le continent africain. « La Chine préconise une modernisation de l'Afrique et une réussite commune de l'humanité. La Chine demeure un partenaire crédible et fiable de l'Afrique », a affirmé M. Miao Deyu.

Pour preuve, il a rappelé que son pays est le seul à avoir accordé le tarif douanier zéro à tous les pays africains ayant des relations bilatérales avec Beijing, « ce qui constitue une nouvelle fenêtre d'opportunités pour le commerce africain ». Cette mesure, entrée en vigueur depuis le 1er mai 2026, constitue une opportunité pour développer l'agriculture et l'industrie de transformation africaine.

Plusieurs diplomates et représentants de gouvernements africains ont assisté au séminaire organisé dans la capitale chinoise. Le Sénégal a été représenté par le Premier Conseiller chargé d'Affaires a.i. de l'ambassade du Sénégal en Chine, Abdourahmane Diouf.

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Les journalistes africains du programme de formation 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) ont aussi pris part à cette rencontre.

Pour cette année, 98 journalistes venant de 90 pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie participent à ce programme de formation lancé officiellement le jeudi 21 mai 2026 à la Renmin University of China.

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